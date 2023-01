¿Estas fiestas han sido un regalo? Di gracias con esta oración

"Gracias porque me sales al encuentro, me buscas, me acoges, me salvas"... Una religiosa española comparte su plegaria agradecida

Este domingo se acaban unas fiestas de Navidad muy especiales. Celebraciones, encuentros familiares, despedidas, regalos, alegrías, tensiones,…

Si sabes que todo ha sido un regalo de Dios y quieres agradecérselo, te proponemos para ello esta oración que la religiosa María Gracia Martín comparte hoy generosamente con nosotros:

Oración

Gracias, Señor, por la gracia que me concedes de soñar la realidad.

¿Qué es para mí soñar en medio de tantas dificultades?

Es vivir de la belleza que me rodea, creada para mí desde la eternidad.

Gracias, Señor, porque me permites descubrirte más allá del dolor.

Porque me esperas más allá de las contrariedades de la vida.

Gracias porque me sales al encuentro, me buscas, me acoges, me salvas.

La entrada del papa Benedicto XVI en la Vida, me ha dejado sabor especial:

sabor a verdad, a plenitud…

Me gusta entrar en la profundidad de la Vida.

Mis mejores momentos los dedico a cantar el AMOR del Dios Vivo.

Hoy tengo presente a todos los niños del mundo.

Señor, danos a todos sencillez de niños para poder sentirte cerca siempre.

Entrar en la naturalidad de la vida y vivir las circunstancias abiertos a Dios.

Todo esto me lo regala la Palabra y la Vida, lo recojo para compartir.

«Queridos hermanos; este es el mensaje que habéis oído desde el principio: QUE NOS AMEMOS UNOS A OTROS». 1Jn 3, 11-21

En este momento de la Historia, en el que sufre hasta el planeta Tierra,

pongo en el altar a todos los hermanos del mundo, uno por uno, tal como están.

Y que, de alguna forma, podamos abrirnos al Dios que nos salva porque nos ama.