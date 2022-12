Los 10 acontecimientos más relevantes ocurridos el año 2022

El año que termina ha estado lleno de sobresaltos y preocupación por la inestabilidad mundial a todos los niveles

El año 2022 no ha sido un año plácido, y se ha caracterizado por ejes más importantes: primero, el incremento de la guerra en todo el mundo, y con las todas las consecuencias negativas de toda guerra, y, segundo, las grietas que se han abierto a los sistemas democráticos, en particular a la división de poderes.

1 El asalto al Capitolio

Al inicio de 2022, (6 de enero) después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, sorprendió al mundo una revuelta de miles de hombres que querían ocupar el Capitolio, sede del Parlamento de los Estados Unidos. Se trataba de impedir una sucesión en la presidencia de los Estados Unidos. Nunca había ocurrido antes.

¿Se trataba de impedir una sucesión pacífica, o simplemente una sucesión? Las elecciones presidenciales las ganó el demócrata Joe Biden que obtuvo un pequeño margen por encima del presidente republicano, Donald Trump, que no aceptó el resultado electoral. El asalto al capitolio era un signo muy claro de la división entre los ciudadanos estadounidenses, una división en la que todos quieren tener la razón, sin el debido respeto al “otro”.

2 La guerra de Ucrania

El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. decide invadir Ucrania, pensando que sería un paseo militar. Se había anexionado Crimea ante la pasividad de Occidente. Pero empezó por Kiev, la capital, lo que alarmó a todo Occidente.

La Unión Europea, con signos de crisis entre los países, se puso en pie y trabajó como un bloque unido: decidió ayudar con armamento y dar ayuda humanitaria a los ucranianos que, inesperadamente para Occidente, se levantó contra Rusia, a vida o muerte. También decidió, conjuntamente con los Estados Unidos, la aplicación de sanciones muy duras contra el régimen de Putin.

Nadie podía sospechar que el nuevo presidente, un ex cómico, Volodomir Zelenski, podía sacar adelante un país invadido por el gigante ruso. Saltó a la escena internacional y convenció al mundo que había que apoyar a su gobierno contra la invasión rusa. Rusia se ha quedado bastante arrinconada en la escena internacional, salvo un apoyo débil de China, que quiere que acá be la guerra.La Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyó muy mayoritariamente a Ucrania frente a Rusia

Ni Rusia ni Occidente esperaban la reacción de los ucranianos, que resistieron a los rusos hasta el martirio. Tras casi un año de la invasión, el enorme ejército de Rusia no ha conseguido penetrar en el corazón de Ucrania.

Uno de los acontecimientos más negativos para Rusia ha sido que los países europeos que más han querido su neutralidad, como Suecia y Finlandia, se hayan integrado en la OTAN, dirigido por los Estados Unidos.

De momento, no se ve el final de esta guerra absurda, mal planteada por Rusia y mal ejecutada. Rusia ha mostrado su lado más débil precisamente en su ejército. No se esperaba.

3 La crisis energética

Con la invasión de Ucrania, Rusia utilizó la llamada guerra híbrida, es decir la utilización de los recursos propios, entre ellos el cerrando de manera arbitraria el suministro del carbón, del gas y del petróleo, como armas de guerra.

Esto afectó de manera dramática a Alemania y a Italia. Son países clave, en Europa, especialmente Alemania, y tenían una alta dependencia energética de Rusia. La Rusia de Putin iba cortando el paso del gas y del petróleo por los gaseoductos y los oleoductos construidos especialmente para los países ex comunistas de Europa. Unas veces decía que había una avería, otras que terminaran las sanciones, otras que se requería una recarga de…

Junto a esta crisis creada por Rusia se añadió el cierre del gaseoducto de Argelia, que rompió relaciones con Marruecos y también el gaseoducto que unía a los dos países y que llegaba a Europa a través de Marruecos.

Todo ello vino en plenas políticas de descarbonización de Europa, y el cuidado de la naturaleza y de la atmósfera frente a la emisión de gases de efecto invernadero., como el carbón, el petróleo y el gas. Pero la sustitución de una fuente de energía por otra requiere tiempo, cuando las energías alternativas (eólica, solar, hidroeléctrica, etc.) no están desarrolladas y en realidad tampoco son sustitutivas completamente de las otras. Pues en caso de sequías, sin viento, o con muy poco sol, etc., conducen a una menor producción energética.

Europa dependía un 45 por 100 del gas, petróleo y carbón rusos, antes de la guerra. Hoy esta dependencia ha bajado al 7 por 100. Según la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

4 La inflación y las materias primas.

Lo que más ha preocupado a las poblaciones no son tanto la escasez de energías, sino el precio de estas. Los precios energéticos han ido subiendo, afectando a la luz de modo específico, lo que ha repercutido en los precios industriales y hasta los alimentos. Todo esto llegó después de una larga pandemia, que causó casi la parálisis de los transportes aéreos, el turismo, y sobre todo los transportes marítimos.

Los microchips, fabricados en buena parte en Taiwán y en China no circulaban a causa de la paralización de los principales puertos del Pacífico, a causa de la pandemia y de la guerra en Europa. La subida de los fertilizantes, de los cereales y de las materias primas ha causado una inflación que en muchos países ha sido muy complicado financiar importaciones. El “granero de Ucrania” ha caído en volumen debido a la invasión de Rusia.

“La economía mundial atraviesa su crisis energética más grave desde la década de 1970”, subraya la OCDE.

5 Los refugiados del Este

La invasión de Ucrania ha causado millones de emigrantes y refugiados ucranianos que se han dirigido principalmente a los países vecinos como Alemania, Italia, Austria, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, etc.

Cadenas de solidaridad han ido creciendo en ayuda a los refugiados, aunque el objetivo de los que se han ido por lo general era volver a su país. Los soldados ucranianos que recibieron atención médica en el extranjero querían curarse para volver a luchar en su país contra los rusos.

El número de muertos en el campo de batalla ha sido de unos 15.000 en el bando ruso y unos 12.000 en el bando ucraniano. El número de civiles muertos se eleva a más de cinco mil. Entre los heridos y las víctimas mortales, Estados Unidos estima que son más de 240.000.

6 Los esfuerzos en favor de la paz

No han faltado esfuerzos, a veces muy valiosos, que han intentado parar la guerra. Las imágenes realmente espeluznantes de las consecuencias de los bombardeos rusos que han afectado a edificios civiles, hospitales, viviendas, teatros, obras de arte, etc., han estremecido al mundo. La noticia de que el Patriarca Ortodoxo de Rusia, Kirill, dio su apoyo total a la guerra de Putin, lo que ha creado división entre las iglesias ortodoxas.

Concretamente, el papa Francisco, ha buscado la paz ya sea a través del patriarca Kirill, o a través de las Naciones Unidas, o incluso a través de terceros países. Hasta ahora no lo ha conseguido. Es más, los patriarcados de la Iglesia ortodoxa han quedado divididos entre los que apoyan al Patriarca de Moscú y los que no lo apoyan.

Por parte de la diplomacia civil, el primero que lo intentó repetidas veces mediar en el conflicto fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este después de ver que los esfuerzos realizados ante Vladimir Putin encontraban a este cerrado a cualquier solución que no fuera absorber Ucrania, cesó en sus contactos. También lo han intentado otros dirigentes occidentales, e incluso el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. No ha habido avances en las conversaciones, ni siquiera con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, aunque se consiguió el paso de buques llenos de grano por el Mar Negro..

La paz está en la boca y en las mentes de todo el mundo. Pero los rusos quieren “su” paz, mientras que los demás países buscan un arreglo que satisfaga a las dos partes.

7 El fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido.

La reina Isabel II de Gran Bretaña murió a los 96 años, después de reinar 70 años, y ser la reina más longeva de toda la historia del Reino Unido. Se celebraron grandes ceremonias fúnebres y el funeral reunió a toda la realeza de Europa y del Mundo y los máximos mandatarios de así todos los países del mundo. Nadie quiso perderse un acontecimiento histórico como este para rendir homenaje a la reina de Gran Bretaña.

Se fue la reina del gran Imperio británico venido a menos, y que no ha sabido digerir el “bréxit”, o sea la separación de la Unión Europea, obra de los ministros conservadores que ganaron un referéndum por décimas.

A partir del bréxit, la decadencia del imperio británico se ha acelerado, y el partido conservador no ha sabido dirigir un país con fuertes tensiones y con una inestabilidad notable. La Premier, Liz Truss, duró solo 44 días en el cargo.

Sucedió a la reina Elisabeth su hijo Carlos, Carlos III, con poco prestigio tanto interior como exterior.

8 Revuelta contra el velo en Irán

Mahsa Amini, la joven kurda iraní de 22 años que murió en el hospital tres días después de su arresto por parte de la “policía moral” iraní, creó una gran revuelta en el país de los ayatolás. Fue acusada de llevar el velo mal puesto y violar el código de vestimenta de la República Islámica, que exige que las mujeres usen velo en público. .

Su muerte provocó una ola de protestas en todo Irán, que no tiene precedentes desde la Revolución Islámica de 1979. Las mujeres jóvenes están al frente de la protesta, algunas se quitan y queman sus pañuelos grabando vídeos para desafiar a las autoridades.

Las manifestaciones por la libertad de las mujeres se están convirtiendo poco a poco en un movimiento más amplio contra el régimen islámico, tomando calles, universidades e incluso escuelas, a pesar de la represión.

Según el régimen iraní esta revuelta ya ha causado unos 300 muertos. Alguna ONG calcula que los muertos han sido 450.

9 Acontecimientos climáticos extremos en muchas zonas del planeta

El año 2022 ha sido un año en que el clima ha golpeado duramente el planeta Tierra. No han faltado los numerosos incendios, especialmente en la Amazonia brasileña, sequía, calor extremo, incendios, tormentas e inundaciones nunca vistas, nevadas, erupciones volcánicas, etc. El clima también ha azotado al planeta.

Europa registró el verano más caluroso, y una ola de calor, con incendios que quemaron más de 600.000 hectáreas de bosque, y se cobró la vida de 15.000 personas. Una ola de calor atravesó China el pasado mes de agosto. I en Navidades una enorme tempestad de Frío y nieve cubrió el norte del estado de New York.

La conferencia del clima de la ONU (COP27) que se celebró en Egipto dio pocas esperanzas sobre acciones enérgicas de cara al futuro. Terminó pidiendo más ayuda para los países pobres afectados por el cambio climático, pero sin concretar.

La lucha contra la crisis climática debe convivir en este tiempo con la crisis geopolítica y energética actual.

10 El Mundial de Fútbol de Catar

El acontecimiento deportivo mundial ha sido en 2022 la celebración del Campeonato Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), que se celebra cada cuatro años, en un país distinto.

Nadie entendió que la celebración de este Mundial de Fútbol tuviera lugar en Catar, un país formado por un desierto, con temperaturas superiores a 30 y 40 grados centígrados, sin ninguna afición ni práctica del fútbol. Estaba claro que era una operación de relaciones públicas internacionales. A pesar de todo lo discutido la FIFA pasó por alto la falta de derechos básicos a las mujeres, en Catar, la persecución de LGTBI y la falta de democracia. Hubo forcejeos en llevar brazaletes del arco iris, que al final se prohibieron.

La victoria final fue para Argentina, un país con una inflación del 100 por 100 con mucha pobreza, pero el fútbol une al país en torno a su selección nacional, cuyos jugadores, en su mayoría, no juegan en Argentina, sino en otros países europeos y americanos. Leo Messi dijo al final que seguiría jugando en Francia.

Leo Messi, el capitán y figura espectacular de Argentina y también mundial, con la victoria de su quipo ha llegado incluso a ensombrecer la figura de Armando Maradona, que ganó otro mundial y que era considerado como un dios. Messi dijo en varias ocasiones: “regalo todos mis títulos con tal de ganar un Mundial”. Y así, a sus 35 años lo consiguió. Es el mejor jugador del mundo. La figura naciente es Kilian Mbappé, francés de 23 años, compañero de Leo Messi en el Paris Saint Germain.

A final del año 2022, el día 29 de diciembre, ha fallecido “O Rey”, Pelé, el jugador brasileño que ganó tres mundiales y tal vez el mejor jugador de todos los tiempos.

Y el último día del año 2022, falleció en el Vaticano el papa emérito Benedicto XVI, a los 95 años. Gobernó la Iglesia católica entre los años 2005 a 2013. Él mismo se llamó “un humilde trabajador en la viña del señor”. Fue un Papa intelectual, escribió tres importantes encíclicas que siguen siendo muy válidas hoy: Deus Cáritas Est, Spe Salvi y Cáritas in Veritate. Además, escribió un libro, entre otros, sobre “Jesús de Nazaret”. Tuvo que enfrentarse a un hecho de espionaje dentro del Vaticano. Dimitió del papado al ver que sus fuerzas no le daban más de sí, el año 2013, siendo el primer Papa que renuncia después de Celestino V (1294) tras cinco meses de Papa. Muchos han escrito que Benedicto XVI puede llegar a los altares. Su secretario, el alemán Georg Gänswein, ha dicho que era un santo.