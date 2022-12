Benedicto XVI, otro Papa de cine

No tanto como Juan Pablo II, pero Benedicto también tiene su presencia en el séptimo arte

Seguramente, desde la carta de San Juan Pablo II a los artistas en 1999, algo empezó a cambiar en el panorama audiovisual en los diferentes pontificados. El Papa polaco puso el acento en el arte, precisamente por su talante y latente formación actoral, que nunca dejó al margen.

Por ello, en torno al nuevo milenio empezaron a prodigarse documentales y películas de acción real, muy comerciales, no solo sobre los pontífices, sino también sobre muchos religiosos -incluidos laicos- por su comportamiento ejemplar. Una oleada de buen cine para la eternidad a la que, por fortuna, se le ha dado continuidad.

Por ello, Joseph Ratzinger siempre se mostró en favor de conciliar al arte con la Iglesia, por ejemplo cuando se hizo una miniserie de televisión estadounidense sobre la vida del papa Juan Pablo II. La producción contó con la venia del Vaticano y la aprobación personal de Benedicto XVI.

Otros filmes como ‘San Agustín’, ‘Testimonio’ y ‘En busca del rostro de Dios’ también fueron autorizados por el papa alemán. Además, en 2007 Benedicto XVI apoyó la iniciativa del Centro de Producción Cinematográfica Católico en Guadalajara. «Se favorecerá el diálogo eclesial con los cineastas profesionales en la comunicación audiovisual», fueron algunas de las frases más destacadas que allí pronunció.

Por otro lado, el documental Benedicto XVI, en honor a la verdad, recibió el premio especial del Festival Internacional de Cine Mirabile Dictu en 2018. Se trata del encuentro más importante de cine sobre la Iglesia católica. Dirigido por Antonio Olivié, el trabajo fue producido por Rome Reports en colaboración con TV2000 y con la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger. Además contó con el patrocinio de la Fundación Ramón Tallaj Ureña.

La pieza audiovisual está armada a través de entrevistas al hermano del Papa, Georg Ratzinger; el ex portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, u otros de sus estrechos colaboradores, como Cristoph Schönborn o Stephen Horn que, principalmente, investiga los motivos de su renuncia.

Benedict XVI: The Keys of the Kingdom

Documental rodado en 2006, sigue los dramáticos últimos días el Papa Juan Pablo II hasta la elección como sucesor del Papa Benedicto XVI.

Benedicto XVI, el Papa Emérito, es también un documental filmado en 2021, por cuya dirección responde el cineasta español Andrés Garrigó. Está centrado en la época de Joseph Ratzinger al servicio de la Iglesia como Cardenal Prefecto de la Doctrina de la Fe y más tarde como Papa.

En estos años se enfrenta a dos inmensas tareas: cara afuera, defender la doctrina católica frente a la «dictadura del relativismo» y, cara adentro, la reforma de la Iglesia, empezando por la confusa estructura de las finanzas vaticanas. Años de servicio a la Iglesia y aplastantes tareas cuyo peso piensa no poder soportar. ¿Hizo bien en dimitir? El documental no juzga, pero sí revela que hubo en su entorno quien intentó disuadirle.

Los dos papas

Dirigida por el brasileño Fernando Meirelles en 2019 y producida por Netflix, esta película narra la historia de una de las transiciones más importantes de los últimos siglos: el retiro de Benedicto XVI y la llegada del papa Francisco en la que se abordan sus pasados ​​y las demandas del mundo moderno para que la institución avance. Cuenta con un reparto de lujo.