Su casa ardió en Nochebuena, pero dice que fue la mejor Navidad de su vida

Jarosław Kumor: ¿Cuándo fue y qué sucedió realmente?

Padre Paweł Sobstyl *: Era 2001. Hacía cinco años de mi ordenación y trabajaba en la Catedral de San Juan Bautista en Varsovia. Alrededor de las ocho de la mañana el día de Nochebuena, recibí una llamada de mi hermana diciendo que se había producido un incendio en el apartamento de mis padres. En la noche del 23 al 24 de diciembre, todo se quemó. Se desconoce la causa. La investigación fue suspendida.

¿Cómo reaccionó la familia?

No hubo desesperación. Pero, por supuesto, hubo un shock y sentimos mucha pena por este lugar. Desde la perspectiva de hoy, pienso principalmente en el hecho de que en aquellos días el apartamento de mis padres era el punto de transferencia de los pasteles al albergue de la calle Żytnia en Varsovia. Lo dirigía un amigo sacerdote. Mis padres estaban muy involucrados en ayudar a ese lugar. En general, suceden muchas cosas buenas en ese apartamento, porque nuestros padres nos criaron con el espíritu de compartir lo que tenemos.

El fuego fue una experiencia que nos ayudó a detenernos y pensar en lo que es importante durante las vacaciones. ¿Realmente se supone que debemos hacer ensaladas y otras delicias hasta las dos de la mañana y estar atentos a los partidos? ¿Y luego sentarse en Nochebuena sin fuerzas?

Una situación dura

¿Su padre se lastimó?

Su frente se quemó. Tampoco había certeza de que el esófago no estuviera dañado, por lo tanto, solo tomaba el agua y la oblea de la Eucaristía. Mi madre, por otro lado, tenía quemaduras en los ojos y levemente en las manos, pero ella misma firmó su salida del hospital a petición propia. Estuve por los hospitales con mi madre durante medio día, mientras mi padre y su hermana estaban internados.

Ir por hospitales en Nochebuena… Deben haber sido muchas emociones.

Se suponía que debía confesar de ocho a doce de la noche. Fui al párroco, le dije cuál era la situación. A las siete hubo una cena de Nochebuena en la rectoría. Me senté allí por un rato. Comí la que era mi primera comida del día. Luego otra vez en el auto para la Nochebuena familiar con mi hermana y luego rápidamente al hospital con mi papá. Nos sentamos un rato en casa de papá, llevé a mi mamá ya mi hermana a casa y corrí de regreso a la rectoría para celebrar un poco la Nochebuena. Luego de nuevo por un momento fui a casa de mi hermana y a la misa de medianoche. Después de semejante maratón en la misa de medianoche, el párroco tuvo que darme un codazo y susurrar: «Nos levantamos, nos levantamos».

¿Cómo te las arreglaste, técnicamente, ese día, ya que todo lo que tenían tus padres se quemó?

Recuerdo que diez minutos antes de las 4 de la tarde entramos al supermercado, que estaba a punto de cerrar. El guardia de seguridad dice: «Ya todos quieren irse a sus casas», y nosotros le dijimos: «Que se alegren porque tienen casas, porque la nuestra se quemó». Recuerdo que caminábamos por ese supermercado y echábamos todo lo que podíamos en la canasta: ropa interior, ropa, artículos de uso diario. La cara de la mujer de la caja registradora, al ver un carro así en Nochebuena a las 4 de la tarde, no tenía precio. Dijimos: «El apartamento se quemó por la noche, necesitamos algo». Ella comenzó a llorar. Resulta que había visto el fuego porque vive al otro lado de la calle.

Fue una experiencia difícil en ese momento, pero en retrospectiva, nos unió increíblemente, nos acercó más. Si alguien en la familia tenía alguna idea sobre la vida, dio un giro de 180 grados en un instante.

Tupungato | Shutterstock

La salud no es lo más importante

¿Puedes decir, paradójicamente, que fue la mejor Nochebuena para ti en retrospectiva?

Sí, señor. La experiencia de la Nochebuena en una cama de hospital muestra que, aparte de Dios y los seres queridos, no se necesita nada más para ser feliz. Al año siguiente, no hubo apego a la comida, a tener la mesa bien surtida. Por supuesto, todos prepararon algo allí, pero sin desmesura. Y hoy no tenemos ningún problema con el hecho de que, por ejemplo, los precios serán exagerados este año. Si ese es el caso, comeremos algo más en Nochebuena. Es importante que nos reunamos, oremos, participemos de la Eucaristía. Después de todo, se trata de Jesús. No estamos en el centro.

Y Jesús viene en amorosas relaciones familiares.

Entiendo que esta situación te aclara lo que le puedes desear a la gente por Navidad.

Más bien, desde entonces no hemos deseado «salud, salud, porque la salud es lo más importante». Oh, no. La salud no es lo más importante. La vida y la salvación es más importante. Me imagino que le desearía a alguien la salvación hoy. Provocaría diferentes reacciones.

Además de la salvación, deseémonos cercanía, estando juntos en comunidad familiar, ante el Señor Dios, pasando por experiencias difíciles. Creo que estos son buenos deseos. Salud y ascensos, o salud y dinero, por supuesto, también se pueden desear, pero a veces me pregunto si realmente queremos que esos deseos se cumplan.

Y cuando mira su ministerio desde la perspectiva de ese suceso, ¿ve algún cambio?

No ha cambiado mucho. Como dije, aprendí desde casa el valor de ayudar a los demás, compartiendo lo que tenemos. Creo que la experiencia del incendio solo aumentó mi percepción de las necesidades de las personas y el deseo de ayudar.

Recuerdo que un año después de ese suceso, fui a estudiar oligofrenopedagogía y allí conocí a gente del centro infantil de Otwock. Y hace prácticamente un momento estaba allí por vigésimoprimera vez con paquetes para niños. Cada año aparto la cantidad justa para ello, y luego tengo la oportunidad de pasar un rato con estos niños, llevar paquetes, hablar de Jesús, dar la Eucaristía y mirar la alegría en esos ojos pequeños.

* Padre Paweł Sobstyl es el párroco de la parroquia de St. Niño Jesús en Żoliborz de Varsovia .