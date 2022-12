Ser madre le inspiró el Nacimiento de una felicitación navideña

View this post on Instagram

Por eso todavía es más especial este encargo a la artista, que forma parte del Proyecto Impares de la propia UIC y que lleva por título Nacimiento:

Santamans refleja el amor de la Virgen y san José por el Niño Jesús que acaba de nacer. Es una pintura al óleo de carácter realista. Explica:

«En mis pinturas me centro sobre todo en la mirada , la composición y el color. Me interesa mucho la mirada. Dicen que los ojos son el espejo del alma.»

Habitualmente, los personajes de retrato miran al espectador. Sin embargo, Joana quiso que el centro de absolutamente todas las miradas estuviera en el propio cuadro:

Este encargo ha sido un reto para mí. Pintar un triple retrato realista no es tarea fácil, pero a mí los retos me animan y, al final, pienso que pintar es pintar, ¡da igual lo que sea! Además, para mí, la belleza es una parte esencial de mi trabajo. El arte es un lenguaje universal que salta fronteras culturales, idiomáticas y sociales y que creo que debería conectarnos con la belleza. A mí me gusta cazar esa belleza que está en todo e inmortalizarla porque la recordemos cuando no somos capaces de verla.«