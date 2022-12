Revista de prensa: El arzobispo de Moscú quiere una «paz justa» entre Rusia y Ucrania

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Jueves, 15 de diciembre de 2022 1 – Por qué el sufrimiento es el precio a pagar para vivir en un mundo significativo

The Tablet dedica una columna al «dilema teológico llamado teodicea», o «la imposibilidad de reconciliar la bondad de Dios con la existencia del sufrimiento humano». El periodista Clifford Longley plantea este dilema de esta manera: “Si realmente le importara, lo detendría. Pero o no puede, por lo que no es todopoderoso, o realmente no le importa, por lo que no es todo amoroso. Por lo tanto, las dos doctrinas acerca de Dios no pueden ser ambas verdaderas. Este dilema también se resume en la famosa disputa entre Voltaire y Leibniz tras el terremoto de Lisboa que destruyó la ciudad en 1755 y mató a miles de sus habitantes.

Leibniz afirmó que todo era para bien en el mejor de los mundos posibles; Voltaire lo ridiculizó en su novela Cándido . “En general se aceptaba que Voltaire había ganado la batalla. Dios podría haber evitado el terremoto y no lo hizo, por lo que Él, y tal vez deberíamos quitar la letra mayúscula, no existe”, señala The Tablet, en lo que, quizás, Leibniz tenía razón… Porque el mundo se rige por una ciencia predecible, no por milagros fortuitos. “La existencia misma del mundo que conocemos depende de la consistencia de las leyes científicas y del vínculo garantizado entre causa y efecto. Son ellos los que explican la existencia del sufrimiento, y no un misterioso objetivo superior por el cual el sufrimiento resultaría de una u otra manera ventajoso a nivel espiritual”, explica el cronista. “El mundo es como es, y allí existe el sufrimiento, porque es la única opción racional. Si Dios hubiera intervenido para prevenir el terremoto de Lisboa, debería haber intervenido para prevenir todos los terremotos y todos los demás desastres, naturales o provocados por el hombre, entonces y ahora. Es el precio a pagar por vivir en un mundo significativo, el único mundo posible que podemos imaginar. Leibniz tenía razón y (…) yo también”, concluye.