Revista de prensa: Archivista del Vaticano defiende la memoria de Pío XII

Miércoles, 7 de diciembre de 2022 1 – El archivero del Vaticano critica un libro sobre Pío XII y los judíos

2 – India: catedral cerrada en Ernakulam por disputa litúrgica

3 – Acuerdo entre la junta militar y grupos civiles en Sudán

4 – El Vaticano quiere reciclar sus desechos tecnológicos

5 – La Iglesia italiana rezará por la paz en Bari el 21 de diciembre

1 ARCHIVERO VATICANO CRITICA LIBRO SOBRE PÍO XII Y LOS JUDÍOS

El archivista del Vaticano e historiador flamenco Johan Ickx criticó duramente el libro sobre el Papa Pío XII publicado este año por el académico estadounidense David Kertzer. En un intercambio con los periodistas el martes por la noche, consideró lamentable utilizar los documentos puestos a disposición por el Vaticano para luego informarlos erróneamente. El libro de David Kertzer The Pope at War: The Secret History of Pius XII, Mussolini and Hitler arroja una luz muy crítica sobre la voluntad del Vaticano de ayudar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando que el Vaticano no ayudó solo a los judíos bautizados.

En realidad hay muchos casos de judíos no bautizados que se salvaron gracias a la intervención de la Secretaría de Estado vaticana, dijo el historiador belga, quien volvió a defender la acción del papa Pío XII, quien dirigió la Iglesia católica de 1939 a 1958. Según él, hay muchos discursos en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que pueden percibirse como demasiado cautelosos, pero deben interpretarse correctamente. Ya, cuando era Secretario de Estado en la década de 1930, el cardenal Eugenio Pacelli dejó en claro que se debe ayudar a la mayor cantidad de judíos posible. El archivero vaticano reafirmó su compromiso con la transparencia absoluta de los documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, precisando que es importante evaluar los documentos con cautela y en su contexto.