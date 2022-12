Revista de prensa: China promete consenso más amistoso tras quejas del Vaticano

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Jueves, 1 de diciembre de 2022 1 – China se compromete a fortalecer el “consenso amistoso” tras las quejas del Vaticano

2 – El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos discute el proceso sinodal

3 – Revisión de las visitas alemanas y belgas al Vaticano

4 – Demandas de aumento de “desbautismos” en Bélgica

5 – Las acusaciones de tráfico de armas contra sacerdotes son “represalias” rusas, según un obispo ucraniano

1 CHINA PROMETE CONSENSO MÁS AMISTOSO EN MEDIO DE QUEJAS DEL VATICANO

El sábado, el Vaticano acusó explícitamente a Beijing de violar el acuerdo de 2018 sobre el nombramiento de obispos chinos al impugnar la instalación del obispo John Peng Weizhao como auxiliar en la provincia de Jiangxi, que el Vaticano no reconoce como diócesis. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, aseguró la buena voluntad del Estado. Zhao dijo que no estaba al tanto de la situación específica que involucra al obispo Peng, pero afirmó que las relaciones entre China y el Vaticano han mejorado en los últimos años para el beneficio y el “desarrollo armonioso” del catolicismo chino. “China está dispuesta a expandir continuamente el consenso amistoso con el lado del Vaticano y mantenemos conjuntamente el espíritu de nuestro acuerdo interino”, dijo Zhao a los periodistas. Una respuesta que surge en un contexto particularmente complejo, ya que el acuerdo renovado en octubre pasado ha sido duramente criticado por muchos. Además, se informa que el Papa Francisco ordenó clandestinamente al obispo Peng como obispo de Yujiang en 2014, cuatro años antes del acuerdo de 2018, lo que explica el pesar de la Santa Sede por la decisión unilateral de Beijing de asignar al obispo a otra diócesis que no reconoce.

Crux , inglés