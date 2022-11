Revista de prensa: Ucrania, la reacción de Rusia ilustra la lógica del «silencio» papal

En su entrevista con la revista jesuita América, el Papa Francisco se defendió de las acusaciones de silencio excesivo sobre Rusia y la guerra en Ucrania. Algunos observadores creen que, así como hoy en día se critica al Papa Pío XII por su “silencio” durante el Holocausto, el Papa Francisco algún día podría ser objeto de un juicio histórico negativo por su discreción al mencionar a Moscú. Sin embargo, los comentarios del Papa Francisco sobre los abusos cometidos por las tropas rusas en Ucrania han provocado mucha ira en Moscú, arrojando otra luz sobre el significado de las palabras bastante matizadas y cautelosas del Pontífice hasta ahora. “Por regla general, los más crueles, quizás, son los que son de Rusia, pero no se adhieren a la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc.”, dijo el Papa en la entrevista, refiriéndose a dos minorías étnicas que a menudo proporcionan tropas de primera línea en los conflictos de Rusia. Los chechenos, del suroeste de Rusia, son predominantemente musulmanes. Los buriatos, por otro lado, son un grupo étnico mongol del este de Siberia, que tradicionalmente siguen creencias budistas y chamánicas. «Posiblemente, Francisco pretendía que el comentario fuera una obertura indirecta a Moscú, una forma de decir que los propios rusos pueden no ser tan sanguinarios como se describe», explica en Crux John Allen al señalar que el resultado fue exactamente el contrario. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, denunció las palabras del Papa como una “perversión de la verdad”, y acusó al obispo de Roma de querer dividir las fuerzas rusas. “Somos una familia con buriatos, chechenos y otros representantes de nuestro país multinacional y multiconfesional”, escribió en Twitter. Varios líderes políticos y religiosos de estas regiones también condenaron las declaraciones del Papa. La organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada también informó del arresto de dos sacerdotes católicos en la ciudad portuaria de Berdiansk, ocupada por Rusia, en el sureste de Ucrania. Un periódico italiano ya sugirió que se trata de una forma de “chantaje para obligar a Francisco a guardar silencio”. Esta situación corre el riesgo de obligar al Papa a reconsiderar el acercamiento a Ucrania que se ha demostrado en los últimos días.

Crux , Inglés

El profesor de religión Gilberto Borghi cuestiona el decreto del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio, Presbyterorum Ordinis, que trata sobre la obligación del celibato de los sacerdotes en la Iglesia latina. Subraya en particular que el texto admite que la decisión de la Iglesia no se deriva del modo en que Cristo constituyó el sacramento del Orden Sagrado, sino de su propia elección, «que en sí misma no es divinamente vinculante y, por tanto, también puede ser revocada». Para justificarse, el decreto explica que con el celibato la misión del sacerdote alcanza una potencial perfección. Sin embargo, plantea Gilberto Borghi, si este es el caso, “es difícil deshacerse de la idea de que los sacerdotes casados ​​[de la Iglesia Oriental o de origen anglicano] son ​​de segunda clase”.

El que también es psicopedagogo también cree que si el celibato debe ser libremente abrazado por el sacerdote, sería más lógico que se hiciera opcional, en lugar de obligatorio, para tener realmente la opción fuera «de un regla». Finalmente, el mismo texto del Concilio afirma “la superioridad de la virginidad consagrada a Cristo”. Sin embargo, San Juan Pablo II, anota Gilberto Borghi, se opuso a esta afirmación durante la audiencia del 14 de abril de 1982, donde declaró que «en las palabras de Cristo sobre la continencia por el Reino de los Cielos, no se trata de la inferioridad de matrimonio». Las palabras del Nuevo Testamento «no brindan ninguna razón para apoyar la inferioridad del matrimonio o la ‘superioridad’ de la virginidad o el celibato», dijo el Papa polaco.

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

El Vaticano se opone, pero ¿a China le importa?

¿Fue el nombramiento de un obispo en China un acto calculado de provocación por parte de Beijing, o una prueba de su frívola indiferencia hacia el Vaticano?

El Vaticano ha perdido el control del Sínodo Reformista Alemán

En el enfrentamiento entre la Iglesia católica en Alemania y el Vaticano, Le Figaro ve una crisis sintomática de los desarrollos en curso en la Iglesia, y cuyo problema principal es el del poder y el cambio de la teología católica.

Patriarca Bartolomé próximamente en histórica visita a Malta

El Patriarca Ecuménico de Constantinopla visitará Malta del 4 al 7 de diciembre por invitación del Arzobispo Charles Scicluna. Durante esta primera visita de un Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Oriental, también se reunirá con el Presidente de la República y los obispos del país.

Newsbook , inglés