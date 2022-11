Revista de prensa: El éxito mundial de «The Chosen» sorprende a Hollywood

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Lunes, 28 de noviembre de 2022 1- Jesucristo, estrella del streaming: el éxito de la serie «The Chosen»

2 – Al denunciar la juramentación oficial de un obispo chino, la Santa Sede pone a prueba la fiabilidad de Pekín frente a las autoridades locales

3 – Una solución a la crisis de la Orden de Malta

4 – ¿Cómo es ser un católico “tradicionalista” en Alemania?

TheNew York Times dedica un artículo a explicar el éxito de la «serie de televisión de éxito inesperado sobre la vida de Jesús, The Chosen» . Esta serie, uno de los proyectos de medios de financiación colectiva más grandes jamás producidos, comenzará a transmitir su tercera temporada en línea a mediados de diciembre. En todo el mundo, 108 millones de personas han visto al menos un episodio de The Chosen , explica The New York Times. Esta serie «diseñada por un creador poco conocido, sin grandes estrellas y financiada principalmente, al principio, con pequeñas aportaciones sin el apoyo de un estudio de Hollywood», se convirtió en un gran éxito, los dos primeros episodios de la tercera temporada de la serie, que se estrenó en los cines de EE. UU. el 18 de noviembre y recaudó más de 8 millones de dólares.

«El hecho de que ‘The Chosen’ aspire a la calidad televisiva de prestigio secular es parte de su atractivo para las audiencias que se han resignado a productos de entretenimiento que a menudo son imitaciones de menor calidad de grandes éxitos», dice el director en el artículo. Además del éxito comercial, la serie se ha convertido en «un verdadero fenómeno en muchos sectores de la cultura cristiana, atrayendo el fervor ecuménico», explica el diario estadounidense. Felicia Maize, una cristiana evangélica entrevistada para el artículo, explicó que disfrutó de la serie porque el Jesús representado en ella “no era un personaje rígido y distante de una pintura antigua; habla de sí mismo, como un mejor amigo”. El creador y director de la serie Dallas Jenkins, él mismo un cristiano evangélico, cuenta con un panel compuesto por un cristiano evangélico, un académico católico y un rabino mesiánico para el desarrollo de los escenarios. El Título The Chosen también se puede interpretar como una referencia al mismo Jesús, a sus seguidores o, de hecho, a cualquiera de sus seguidores, incluidos aquellos que ven la serie de televisión. “Creo que esa es la idea general del programa: Jesús es un Dios personal”, dijo Jenkins.