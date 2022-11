Revista de prensa: Francia y China, dos enfoques restrictivos de la libertad religiosa

Ueno Kagefumi, exembajador de Japón ante la Santa Sede entre 2006 y 2010, comparó la posición frente a las religiones de China, «uno de los regímenes más ateos del mundo» , con la de Francia, «el más ateo o con las personas menos religiosas” en Europa occidental. En una columna publicada por el sitio católico UCANews, subraya dos puntos en común de estos países con su distinta cultura política. En primer lugar, el deseo de nacionalizar las religiones de su país: Xi Jinping insiste en la sinización de las religiones en China cuando Emmanuel Macron declara que el islam en Francia debe ser afrancesado.

Un matiz: en China las religiones deben someterse al marxismo cuando en Francia deben someterse “a la Ilustración, caracterizada por una ideología igualmente antirreligiosa, aunque más refinada y más fuerte”. Los japoneses también señalan que Francia impone restricciones a los símbolos religiosos en el espacio público en nombre del laicismo, en particular el velo islámico, como es el caso de China, aunque “más dura y masivamente”. En esto, señala el diplomático, Francia difiere mucho de la visión más liberal de la religión que se encuentra en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Micheál Martin, el Taoiseach (Primer Ministro) de Irlanda, se ha comprometido a organizar un referéndum el próximo año sobre las cláusulas de la constitución nacional que tratan sobre la maternidad y el hogar. En la mira del gobierno están los artículos 41.1 / 41.2 y 41.3.1. Según First Things , con la nueva redacción, Irlanda avanzará hacia «una constitución limpia de todas las disposiciones originales que otorga un reconocimiento y protección especiales a las familias creadas por el matrimonio de un hombre y una mujer y en las que las mujeres desempeñan un papel distintivo en el hogar». La constitución de 2023 presentará “un concepto mucho más amplio de cuidado en una multiplicidad de contextos y circunstancias”. Las enmiendas a la constitución deben ser aprobadas por un proyecto de ley parlamentario antes de ser sometidas a la decisión del pueblo por referéndum. Pero, señala el medio, los opositores al proyecto son “muy pocos”.

Este referéndum, por lo tanto, verá ceder y caer una de las últimas cláusulas “católicas”. Después de eso, se podrían mordisquear otros elementos, junto con el juramento presidencial (que comienza con “En la presencia de Dios Todopoderoso” y termina con “Que Dios me guíe y me sostenga”). Y la etapa final de este proceso, prevé First Things, será probablemente la supresión del preámbulo, que comienza así: «En nombre de la Santísima Trinidad, de quien emana toda autoridad y a la cual, como fin último, deben referirse todas las acciones de los hombres y de los Estados, , el pueblo de Éire, reconociendo humildemente todas nuestras obligaciones hacia nuestro Divino Señor, Jesucristo, que sostuvo a nuestros padres a través de siglos de pruebas…”. Entonces será “la última resistencia de la Irlanda católica en una guerra perdida hace mucho tiempo”.

El regreso de los obispos alemanes tras la visita ad limina

Aliviados, pensativos o agradecidos, los obispos alemanes recuerdan su visita a Roma y creen que las entrevistas dan que pensar.

Abierta en Leuca la causa de beatificación del cardenal tesino G. Agustoni

La investigación diocesana para la causa de beatificación del cardenal tesino Gilberto Agustoni (1922-2017) se abrió el 19 de noviembre de 2022 en Leuca, sur de Italia. Entrando al servicio del Vaticano a la edad de 27 años, pasó toda su carrera al servicio de la Santa Sede, en particular como asesor para la reforma de la liturgia durante el Concilio Vaticano II y prefecto del tribunal de la Signatura Apostólica.

Cuando el cardenal Tagle anuncia a Caritas el nombramiento de un comisario

El cardenal Tagle les dice a los miembros de Cáritas Internationalis que la decisión del Papa llama a la organización a la humildad y al discernimiento.

