Revista de Prensa: ¿Portugal tiene una oración en el Mundial? Al seleccionador le sobra

Cada día, Aleteia ofrece una selección de artículos escritos por la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales temas que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los de los editores.

Martes 22 de noviembre de 2022

1. ¿Portugal tiene una oración en el Mundial? Al seleccionador le sobra

2. Nigeria no debe convertirse en el próximo Afganistán, advierte obispo

3. Celibato sacerdotal: obispos alemanes presionan al Vaticano

4. Homenaje del Papa a las “Madres de Plaza de Mayo”

5. Retiro del cardenal Sandri, el mas poderoso de los cardenales argentinos

~

El medio de comunicación estadounidense The Pillar entrevistó al entrenador de la selección portuguesa, Fernando Santos, quien actualmente se encuentra en Qatar para el Mundial de fútbol. Muy religioso, forma parte de los “Cursillos de Cristiandad”, un movimiento nacido al final de la Guerra Civil Española, que propone la formación cristiana de los laicos para ayudar a crecer en la fe. En 2016, dedicó su victoria contra Francia en la final de la Eurocopa de fútbol a su “mejor amigo y Su madre”, Cristo y la Virgen María. El técnico confiesa que reza a Dios no solo para agradecerle las victorias, sino a diario. “Por supuesto, todos sabemos que Dios nunca tomaría partido en un partido de fútbol”, dice, descartando cualquier relación supersticiosa con su fe que pueda haber tenido en el pasado. Durante mucho tiempo, no se tomó en serio su bautismo, pero cuando le hablaron del significado de la resurrección de Cristo, su perspectiva cambió. También explicó que ya no tiene miedo de mostrar su fe, confesando que pidió a sus jefes ortodoxos que le buscaran un chofer que lo llevara a misa todos los domingos cuando era entrenador del AEK Atenas. Sus jugadores también saben que es creyente, y ya no dudan en hablarle de su fe. Respecto a las polémicas en torno al Mundial de Qatar, dice que le preocupan los temas de derechos humanos, pero cree que este campeonato es una buena oportunidad para “intentar cambiar las cosas a mejor”.

The Pillar , Inglés.

2 NIGERIA NO DEBE CONVERTIRSE EN EL PRÓXIMO AFGANISTÁN, ADVIERTE OBISPO

El obispo Jude Arogundade de Ondo, Nigeria, advirtió a los políticos británicos durante una reunión en Westminster que su país corre el riesgo de ser “invadido como es el caso de Afganistán” si no se toman medidas decisivas contra los grupos terroristas y sus patrocinadores. “La Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria se ha pronunciado repetidamente en contra de la situación de inseguridad sin precedentes en Nigeria, pero sin éxito”, dijo en un discurso, y agregó que los cristianos en el país estaban en riesgo de genocidio. “Hemos caminado por la vida, protestado e incluso llamado al presidente (Muhammadu Buhari) a renunciar si es incapaz de cumplir con el propósito básico del gobierno: la seguridad de las vidas y propiedades de los ciudadanos. Incluso en eso, nada ha cambiado”, agregó. El obispo Arogundade explicó que hasta junio de este año, 3478 personas habían muerto en ataques terroristas. Hizo un fuerte llamado al gobierno del Reino Unido y a “todas las personas de buena voluntad para que obliguen al gobierno de Nigeria a detener el genocidio”. El obispo Arogundade también habló en el lanzamiento en Londres de “¿Perseguidos y olvidados? Un informe sobre los cristianos oprimidos por su fe 2020-22”, compilado y publicado por Aid to the Church in Need Reino Unido. Recordó a los presentes el ataque ocurrido en su diócesis el 5 de junio, donde hombres armados abrieron fuego contra católicos que asistían a misa en la iglesia de San Francisco en Owo, dejando 41 muertos y 73 heridos. “Al igual que otros ataques a iglesias en Nigeria, nadie ha sido acusado por cometer este crimen”, insistió. “Nadie o grupo de personas debería tener la audacia bajo ninguna circunstancia de desatar el nivel de caos que está ocurriendo en Nigeria sobre ciudadanos inocentes.

Catholic Herald , inglés.

3. El celibato sacerdotal: los obispos alemanes presionan al Vaticano

Los obispos alemanes tuvieron una tensa visita ad limina al Vaticano la semana pasada. A pesar del firme replanteamiento intentado por varios responsables de los dicasterios romanos, los obispos pretenden perseverar en las reformas progresistas promovidas por el Camino sinodal alemán, especialmente en lo que se refiere a la abolición del celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres diaconisas.

La Repubblica , italiano

4. Homenaje del Papa a las “Madres de Plaza de Mayo”

El Papa Francisco envió una carta a las “Madres de Plaza de Mayo” tras la muerte de Hebe de Bonafini, una de las fundadoras del movimiento, fallecida el 20 de noviembre a la edad de 93 años. El Papa invitó a estas mujeres, que son madres de personas desaparecidas bajo la dictadura militar, para continuar con pasión su compromiso, asumiendo su misión histórica de ser “madres de la memoria”.

Noticias del Vaticano , Español

5. Retiro del cardenal Sandri, el más poderoso de los cardenales argentinos

A los 79 años de edad, el cardenal argentino Leonardo Sandri dejará el cargo de jefe del Dicasterio para las Iglesias Orientales en enero, después de haberlo presidido durante los últimos 15 años. Esta poderosa figura de la Curia, que todavía es miembro de varios otros dicasterios, es un diplomático muy experimentado que fue nuncio en México y Venezuela. También fue el encargado de anunciar al mundo la muerte de Juan Pablo II en abril de 2005, como suplente de la Secretaría de Estado.

La Nación , español