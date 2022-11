Un accidente de esquí lo dejó parapléjico: hoy es ejemplo de superación

View this post on Instagram

«Fer, encuentra el para qué»

Fernando me confiesa que su mujer ha sido un puntal en todo el proceso.

De hecho, la idea de abrirse una cuenta fue de Beatriz.

Prosigue Fernando:

«Lo que sucedió el 22 de enero fue un accidente en toda regla y no he hecho nada para que esto ocurriera (no estaba fuera de pistas, sé esquiar, el día de nieve era muy bueno, ninguna imprudencia, no hubo terceras personas…). Esto tiene una razón fundamental de ser”.