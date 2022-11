El papa Francisco: «El machismo mata a la humanidad»

«Dios creo hombre y mujer…no creó al hombre y luego le dio un perrito para divertirse». El pontífice en el avión de regreso de Baréin habló sobre las mujeres en Irán, el derecho al voto, de la mutilación genital femenina que dijo «es un acto criminal».

«El machismo mata a la humanidad», afirmó el Papa Francisco al responder a las preguntas de los periodistas que le acompañaron en el vuelo de regreso de su 39º Viaje Apostólico a Baréin (3-6 de noviembre de 2022).

“Una sociedad que cancela a la mujer de la vida pública se empobrece. Una sociedad que no es capaz de poner a la mujer en el puesto que le pertenece no avanza”, dijo el Papa ante la pregunta de Carol Glatz (CNS) sobre su defensa de los derechos fundamentales, incluidos los de las mujeres en su discurso del sábado en Baréin, un país de mayoría musulmán.

Tras 46 días de la muerte de Mahsa Amini, 23 años, por llevar un mechón de cabello fuera del hijab, velo islámico, ocurrida en septiembre bajo la custodia de la policía moral iraní, el Papa indicó que «la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha continua”.

«Porque existe este machismo. Yo provengo de un pueblo machista. Los argentinos somos machistas, siempre. Y esto es feo, pero cuando hace falta vamos a las mamás que son las que resuelven los problemas. Pero este machismo mata a la humanidad».

El Pontífice invoca «el reconocimiento de la mujer en el ámbito público: en la educación, en el trabajo, en el ejercicio de sus derechos sociales y políticos». Lo hizo en su segundo día de su viaje apostólico a Bahrein, que estuvo dedicado mayormente al diálogo interreligioso.

© I.MEDIA/Hugues Lefevre

Crueldad contra las mujeres

El Papa recordó el logro del voto femenino en varios países, incluida su patria, Argentina y en los Estados Unidos en los años 50. «Pero ¿por qué -me pregunto- una mujer tiene que luchar tanto para mantener sus derechos?».

Y contó una leyenda sobre la «crueldad» histórica que atenta contra la dignidad de la mujer: «Se dice que la mujer lleva muchas joyas porque en algún país -no lo recuerdo, quizá sea un hecho histórico- existía la costumbre de que cuando el marido se hartaba de la mujer, le decía «¡vete!» y ella no podía volver a entrar para buscar nada. Tenía que irse con lo que llevaba encima. Y (eso sería) el motivo por el que acumulaban oro para al menos llevarse algo».

La mutilación femenina

Francisco reprobó la «tragedia de la mutilación femenina». Según datos internacionales, más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de mutilación genital femenina en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia donde se concentra esta práctica.

«Es terrible esto. Hoy, que exista esta práctica, que la humanidad no pueda detener esto que es un crimen, ¡un acto criminal! Las mujeres, según dos comentarios que he escuchado, son material «usa y tira”»

Para el Papa la igualdad entre hombre y mujer, aún no se cumple de «forma universal» e indicó que existen episodios en los que «las mujeres son de segunda clase o menos».

Dios creó al hombre… no le dio un perrito para divertirse

«Debemos seguir luchando» por la igualdad, porque – sostuvo- «las mujeres son un don. Dios no creó al hombre y luego le dio un perrito para divertirse. No. Los creó a los dos, iguales, hombre y mujer».

Sucesivamente, citó a san Pablo que dijo «escribió en una de sus cartas sobre la relación hombre-mujer, que hoy nos parece anticuado, en aquel momento fue tan revolucionario que escandalizó sobre la fidelidad entre el hombre y la mujer (Dijo): que el hombre cuide de la mujer como de su propia carne».

«Todos los derechos de las mujeres provienen de esta igualdad. Y una sociedad que no es capaz de poner a la mujer en su lugar, no avanza. Tenemos la experiencia (de esto)», anotó el Papa.

Además, en nueve años de pontificado ha hecho una serie nombramientos de mujeres en el Vaticano y la Santa Sede superando en número y visión a sus predecesores. En este sentido, manifestó que confía en la profesionalidad femenina.

Las mujeres tiene un don diferente

El Papa sostiene que las mujeres tienen un «don diferente. Saben gestionar las cosas de otra manera, que no es inferior, es complementaria».

Y narró sobre «una gran jefa de gobierno, una mamá con varios hijos que había tenido mucho éxito en resolver una situación muy difícil».

«Y le dije: dígame, señora, ¿cómo resolvió una situación tan difícil? Y empezó a mover las manos así, en silencio. Luego me dijo: cómo lo hacemos (nosotras) las madres. La mujer tiene su propio camino para resolver un problema, que no es el del hombre».

Papa Francisco con sor Raffaela Petrini FSE AFP PHOTO / VATICAN MEDIA/HANDOUT/AFP/East News

La vice-gobernadora del Vaticano

«He visto que en el Vaticano cada vez que entra una mujer a hacer un trabajo, las cosas mejoran.», anotó Francisco. Asimismo, elogió el trabajo de la primera vicegobernadora del Vaticano de la historia, Sor Raffaella Petrini, franciscana.

«Por ejemplo, el vicegobernador es una mujer y las cosas han cambiado bien. En el Consejo para la Economía había seis cardenales y seis laicos, todos ellos varones. Cambié los laicos y puse un hombre y cinco mujeres».

El Papa admitió que en la vieja mentalidad del Vaticano, donde la mujer era relegada al servicio de cardenales y prelados, hoy estos altos cargos destinados a mujeres, son una «revolución porque las mujeres saben cómo encontrar el camino correcto, saben cómo avanzar».

MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La mujer economista que susurra al Papa

El Papa se está rodeando cada vez más de mujeres líderes, así como ha nombrado a la teóloga Emilce Cuda, la primera secretaría de la Pontificia Academia para América Latina, ahora tiene una mujer italiana-estadounidense, madre de tres hijos, que le asesora en temas socio-económicos.

«Y ahora he puesto a Marianna Mazzuccato (1968), en el Consejo para la Familia (en la Academia Pontificia para la Vida ed). Es una gran economista de Estados Unidos, (la puse) para dar un poco más de humanidad a esto. Las mujeres aportan lo suyo. No tienen que volverse como los hombres. No, son mujeres, las necesitamos», aseveró.

«Una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública es una sociedad que se empobrece. Igualdad de derechos, sí. Pero también la igualdad de oportunidades». Por último, el Papa admite que en el Vaticano y en el mundo el tema de la igualdad entre hombre y mujer aún es una tarea pendiente y «queda camino por recorrer».