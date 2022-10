Mariachi-terapia para no olvidar

La tradicional música mexicana se está empleando para reavivar los recuerdos de los enfermos de Alzheimer

Quizá el Alzheimer sea una de las enfermedades más crueles que existen porque no tiene cura posible. Quien la padece olvida quién es, depende completamente del cuidado de otros y se va deteriorando tan gravemente que pierde por completo el habla, la movilidad, la fuerza física o incluso la capacidad para alimentarse.

Lo saben bien quienes han tenido algún ser querido en esas circunstancias. Su cuerpo y su alma siguen presentes, no cabe duda, pero se va desvaneciendo la posibilidad de relacionarse con los demás, sus conocimientos y sus recuerdos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay unos 50 millones de enfermos de Alzheimer en el mundo. Cada año se diagnostican unos 10 millones de casos y es la principal forma de demencia. Para el año 2050 se calcula que 1 de cada 85 personas se verá afectada por esta patología que está avanzando puestos entre las principales causas de mortalidad en todo el mundo.

No tiene cura, pero a veces de forma sencilla se pueden paliar sus efectos… al menos por unos instantes. Es lo que pensaron en el Centro Mexicano del Alzheimer. Decidieron poner en marcha un método para iluminar la memoria de los pacientes. Lo llamaron «mariachi-terapia». Canciones como «Cielito lindo», «Si nos dejan», «La llorona» o «Caminos de Guanajuato» han devuelto los recuerdos de muchas personas mayores a las que el Alzheimer está robando la experiencia de años.

Muchos están recordando sus años de juventud al compás de la banda «El Mariachi del Recuerdo» gracias a esta curiosa terapia en la que la música es la protagonista. En declaraciones a los medios, Regina Altena, la presidenta del Centro Mexicano del Alzheimer explicó que «la música es lo penúltimo que se pierde, porque en un rincón del cerebro esos recuerdos tienen una relación muy fuerte con las emociones ligadas a lo que la música evocaba».

La demencia suele afectar más a la memoria a corto plazo que a la memoria a largo plazo, por eso estas terapias ayudan a revivir con más facilidad sentimientos y momentos especiales. Desde hace años se viene utilizando la musicoterapia con pacientes con Alzheimer porque se ha comprobado que mejora algunas de sus alteraciones cognitivas y psicológicas.

Hace unos años se hizo viral el vídeo de una anciana en silla de ruedas en un estado avanzado de la enfermedad. La mujer había sido la primera bailarina de la Compañía del New York City Ballet en los años 60. Marta, que era como se llamaba, recibía terapia gracias a la asociación Música para Despertar. En una de sus sesiones, le hicieron escuchar la pieza principal de «El lago de los cisnes» de Tchaikovsky.

Ella empezó a moverse inmediatamente con las primeras notas y recordó la coreografía y sus años como bailarina.

Un reciente estudio de la Northwestern University y el Institute for Therapy through the Arts (ITA) publicado en la revista Alzheimer Disease and Associate Disorders revela precisamente esto, que las emociones que produce la música de nuestra juventud perviven pese a la demencia. Los investigadores realizaron su estudio a partir una sencilla prueba que implicaba a un grupo de pacientes. Consistía en hacerles escuchar la música relacionada con los recuerdos de juventud.

Durante la prueba se constató que a medida que sonaban más canciones, los pacientes comenzaban a cantar, a bailar e incluso se atrevían a acompañar con algunos instrumentos. A continuación, y ya sin música, los investigadores entablaban una conversación con los pacientes.

Notaron que estaban más sociables y tranquilos. Hicieron además otro hallazgo sorprendente y es que los pacientes no solo recordaban la música, sino también los momentos de sus vidas ligados a esas canciones.