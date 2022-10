Revista de prensa: El sistema de justicia de Baréin es señalado

Según un informe de 61 páginas publicado por Human Rights Watch (HRW) y el Instituto de Derechos y Democracia de Bahrein, en los últimos años los tribunales de Bahrein han llevado a cabo «juicios falsos», con condenas obtenidas mediante coerción, tortura y violación de los derechos humanos. A los acusados ​​se les niega el acceso a las pruebas, un abogado y la capacidad de contrainterrogar a sus fuentes “secretas”, informa AsiaNews , ya que el Papa Francisco visitará el país del Golfo del 3 al 6 de noviembre . Según los informes, en un caso reciente, ocho hombres fueron condenados a muerte sobre la base de confesiones obtenidas mediante violencia física y psicológica.

Joshua Colangelo-Bryan, consultor de HRW y autor principal del informe, insta a las autoridades de Baréin, donde la población mayoritariamente chiita está gobernada por una dinastía sunita, a “conmutar de inmediato todas las sentencias de muerte y […] restablecer la moratoria de facto sobre las ejecuciones”. El año pasado, las sentencias de muerte aumentaron «drásticamente» (un 600 %) en Baréin, con 51 personas sentenciadas, frente a las siete de la década anterior. Un informe que tira una piedra al charco, a tres semanas de la conferencia sobre el diálogo interreligioso, en la que participará el Papa Francisco junto a otros dignatarios religiosos.

Noticias de Asia , Italiano

2 EL VATICANO GUARDA SILENCIO SOBRE CREDIT SUISSE

La Oficina de Prensa de la Santa Sede no puede aclarar si la Secretaría de Estado y otras estructuras de la Curia cumplieron con el plazo fijado por el Papa para transferir todos los fondos y cuentas de bancos extranjeros a la Ciudad del Vaticano, dice un artículo en The Pillar. Este delicado tema vuelve al centro de las noticias cuando Credit Suisse, un poderoso banco con una larga historia con el Vaticano y múltiples vínculos con el actual escándalo financiero, enfrenta una grave crisis marcada por pérdidas crecientes y el desplome del precio de sus acciones. Los problemas del banco han generado dudas sobre si los fondos de la Iglesia todavía están depositados allí, incluso en cuentas que han sido congeladas como parte de la investigación del Vaticano sobre los asuntos financieros de la Secretaría de Estado.

En agosto pasado, el Papa Francisco emitió un rescripto, ordenando a todos los organismos del Vaticano transferir todos los fondos depositados en bancos extranjeros al IOR, el banco comercial de la Ciudad del Vaticano, fijando una fecha límite a fines de septiembre para la transferencia de todas las cuentas. El vencimiento del plazo curial coincidió con un mayor escrutinio y presión del mercado sobre Credit Suisse. Debería anunciarse un plan de reestructuración en unos días, y no se excluye una nacionalización del banco por parte de las autoridades financieras de la Confederación Suiza: su quiebra provocaría, de hecho, graves consecuencias sistémicas en los mercados financieros.

Credit Suisse, el segundo banco más grande del país, ha sido durante mucho tiempo una institución favorita de la Santa Sede, en particular de la Secretaría de Estado del Vaticano, que se dice que mantuvo cientos de millones de euros en fondos de la Iglesia en depósito en el banco, y supuestamente usó el crédito del banco para financiar inversiones internacionales de riesgo, en particular en el infame caso del edificio de Londres. Estas transacciones dudosas son actualmente objeto de un juicio en el Vaticano, con el cardenal Becciu, ex sustituto de la Secretaría de Estado, entre los acusados.

The Pillar , inglés

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

El Papa compara a los deportistas con santos

En el prefacio de un libro, el Papa Francisco considera que, en el cansancio, un atleta es como el santo, ve donde otros no ven.

Noticias del Vaticano , italiano

La contribución de los intelectuales africanos al Concilio Vaticano II

La Croix África vuelve a la “African Cultural Society” que desempeñó un papel importante en la preparación del Concilio Vaticano II, del cual la Iglesia celebra el 60 aniversario de su apertura. Un movimiento de intelectuales africanos que continúa hoy.

La Croix África , Francés

¿Qué esperar de la visita de los obispos alemanes a Roma ?

El próximo noviembre, los obispos alemanes realizarán una visita ad limina a Roma. Una cita importante, ya que la Iglesia alemana continúa su sínodo. Pero no debemos esperar una intervención papal decisiva sobre las cuestiones urgentes que animan este sínodo.

Die Tagespost, alemán