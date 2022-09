«Pinceladas de Dios», el arte de sor Ana sorprende en Instagram

View this post on Instagram

A muchos les ha sorprendido encontrar el arte de sor Ana en Instagram. En su cuenta, también comparte fotos de la vida de esta comunidad de religiosas. Para ella es algo bastante lógico: «sencillamente es el medio por el que la sociedad se está moviendo más».

«Nos tenemos que poner al unísono, sin perder nuestra identidad, quiénes somos, a dónde vamos», considera.

«Me animaron y me animé», confiesa al explicar el motivo de su presencia en Instagram. «Es una pequeña ventanita al mundo, donde de vez en cuando hay que asomarse para iluminar y compartir».

Necesidad «de algo grande»

La hermana Ana tomó el hábito de clarisa en 2015. Llegó a este pueblo toledano, alejado de su lugar de nacimiento, Montellano, en la provincia de Sevilla, porque en su corazón sentía la necesidad «de algo grande».

En una reciente entrevista, sor Ana confesaba: «No sabía nada. No sabía qué me pasaba: solo que tenía una sed muy grande de las cosas de Dios y de todo lo que era servir a los demás. Tras un discernimiento, experiencias y sí, luchas internas sobre qué es lo que deseaba Dios de mí, sin más se me presenta en mi vida, en un momento crucial, esta fraternidad de hermanas clarisas, en un pueblo desconocido, descubrí el valor fundamental de vivir solo, solo, de cara a Dios».