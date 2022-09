Revista de prensa: ¿Por qué empleados de Coca-Cola tuvieron que acudir a la Iglesia?

El sitio web del diario italiano Domani publicó una entrevista en audio con Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore Romano de 2007 a 2018. Ahora profesor de filosofía patrística en la Universidad Sapienza de Roma, el intelectual italiano sigue de cerca el pontificado del Papa Francisco. Luego de publicar en la revista “Scenari” un análisis en profundidad de la estrategia geopolítica del Pontífice argentino, Vian vuelve en este podcast a la diplomacia papal en el contexto de la guerra en Ucrania. El Papa ya se ha expresado “más de 80” veces desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero. Al igual que Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Francisco está tratando de hablar con todos los actores de este conflicto, lo que le ha valido muchas críticas, porque es una “misión casi imposible”. “Francisco no pretende ser pacifista, pero no le gusta el concepto de una guerra justa y rechaza cualquier uso político de Dios. Esto lo diferencia del patriarca de Moscú que bendice la guerra”, dice el historiador italiano. Vian también detalla las numerosas mediaciones de los diferentes Papas desde la caída de los Estados Pontificios en 1870, que hizo que el pontífice perdiera su poder temporal pero también le dio la libertad de actuar como un árbitro más neutral. Incluso Bismarck, un perseguidor de católicos en Alemania, apeló a León XIII para que arbitrara una disputa sobre la soberanía en aguas marítimas. Hoy, “el Papa Francisco es muy político” y, con sus iniciativas a veces impredecibles, “da mucho trabajo a la Secretaría de Estado y al dicasterio de Comunicación”, confiesa Vian con cierta ironía. El propio periodista italiano fue despedido del periódico de la Santa Sede por su oposición a la reforma de la comunicación.

Domani , italiano

María Lía Zervino, una de las tres mujeres miembros del Dicasterio para los Obispos, habla sobre su nuevo cargo, que comenzará el 22 de septiembre. Al frente de la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas (UMOFC) durante los últimos cuatro años, la argentina laica espera “que se produzca un efecto dominó y que el resto de estructuras de la Iglesia repliquen la colaboración de las mujeres en los órganos de decisión”. Sin embargo, reconoce, “las mujeres no deberían entrar en la Iglesia diciendo: ‘Aquí estoy’, porque eso también sería clericalismo”. No se trata de reducir la “esfera de poder” de los obispos, sino de contribuir a la Iglesia a través de “nuestra naturaleza femenina”, continúa. Zervino pretende llevar al dicasterio “lo que las mujeres laicas quieren, lo que les hace sufrir en particular y lo que sueñan para la Iglesia. Citando al Observatorio Mundial de la UMOFC, lamenta que, especialmente en África, “hay mujeres que son utilizadas solo para limpiar la iglesia, que son vigiladas y controladas”. “Duele mucho”, dice ella. Hoy la cuestión gira en torno a transmitir un mensaje diferente al patriarcal, “que nos haga corresponsables de una Iglesia sinodal, sin buscar culpables”, explica. Zervino fue designado para este dicasterio por el Papa el 13 de julio de 2022. Los miembros de este órgano históricamente siempre han sido hombres y principalmente cardenales y obispos. Su trabajo incluye evaluar el perfil de sacerdotes u obispos para una diócesis cuya sede está vacante.

Alfa y Omega , español

3 En plena “crisis del azúcar”, empleados de Coca-Cola recurren a la Iglesia

Después de perder sus trabajos, los ex empleados del gigante estadounidense piden ayuda a las organizaciones católicas para encontrar un empleo estable.

Missions Etrangères , francés

4 Obispo de Ajaccio (Córcega) de nuevo con el Papa Francisco

El Papa Francisco concedió una vez más una audiencia privada al nuevo obispo de Ajaccio, monseñor François-Xavier Bustillo. “Fue un hermoso momento de alegría personal”, dijo.

CorseNetInfos , francés.

5 Un experto del Vaticano critica al Papa por su posición sobre China

El periodista Sandro Magister comenta las declaraciones del Papa en el avión que regresaba de Kazajstán sobre China. En particular, juzga su actitud “gélida” con respecto al destino del cardenal Zen.

Sétimo Cielo , Inglés