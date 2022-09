Bendición homosexual: los obispos flamencos explican su intención

Tras la publicación en la mañana de una nota de prensa sobre la atención pastoral homosexual, los obispos flamencos, con el cardenal De Kesel, precisan que no se trata de ofrecer una bendición a las parejas homosexuales. Así lo informaron a I.MEDIA los dos portavoces de la Conferencia Episcopal Belga, el 20 de septiembre de 2022. En realidad, es simplemente una propuesta de oración «con personas homosexuales».

«Los obispos flamencos con el cardenal De Kesel querían crear un punto local de acogida para que las personas homosexuales se sintieran acogidas en la Iglesia», recuerda a I.MEDIA el padre Tommy Scholtes, portavoz de la CEB. Y añade: «Se propone una oración con las personas homosexuales pero no se trata de pareja y menos de matrimonio».

«Los obispos quieren acoger, pero no quieren en absoluto ir más allá de Amoris Laetitia, de la que forman parte por completo», insiste de nuevo, con el apoyo de monseñor Herman Cosijns, secretario general de la Conferencia Episcopal Belga.

Por la mañana, los obispos flamencos habían publicado una propuesta de oración, especificando que no debe ser similar a lo que la Iglesia católica entiende por «matrimonio sacramental». En esta propuesta se prevé especialmente un momento en el que «dos interesados ​​[…] expresan ante Dios su compromiso recíproco».

«Dios de amor y fidelidad, hoy estamos ante Ti rodeados de nuestras familias y nuestros amigos», comienza la oración propuesta. «Danos la fuerza para ser fieles unos a otros y profundizar nuestro compromiso. Creemos que estás cerca de nosotros y queremos vivir de tu palabra dada el uno al otro para siempre», pueden decirse las dos personas interesadas.

Esto no es una «bendición nupcial»

En la liturgia propuesta por los obispos flamencos hay también otra oración recitada por la comunidad en torno a las dos personas homosexuales así como la lectura de las Escrituras o incluso el rezo del Padre Nuestro.

Finalmente, se espera que este tiempo de oración termine con una «bendición». El padre Scholtes aclara que no se trata de una «bendición nupcial», sino de una bendición que cierra una oración.

En un Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 22 de febrero de 2021, está escrito que las bendiciones de las parejas homosexuales no son lícitas. El dicasterio justificó esta decisión explicando que no es posible «aprobar y alentar una opción y una práctica de vida que no pueda reconocerse como objetivamente ordenada a los propósitos revelados de Dios».