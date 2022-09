El «gamer» católico que evangeliza en Twitch

Johnathan Blevins está encontrando lo bueno de los videojuegos y dando un inspirador testimonio en sus transmisiones en vivo

La cultura juvenil actual es prácticamente sinónimo de juego. Millones de niños y jóvenes de todas las edades siguen a los streamers en plataformas como Twitch, donde los jugadores talentosos muestran sus habilidades y se relacionan con los espectadores a través del chat.

Si bien algunos pueden cuestionar el valor de las comunidades de juegos, un streamer identificó su enorme potencial para la evangelización.

Jonathan Blevins dirige el canal de Twitch BeardedBlevins, donde él y varios streamers de ideas afines están inyectando una perspectiva católica en la cultura de los videojuegos al tratar de encontrar «lo bueno en los videojuegos».

Usando sus habilidades como padre y ex ministro de jóvenes, las transmisiones familiares de Jonathan son sanas y alegres; todo lo que se supone que es un «juego».

Transmisiones de juegos

Shutterstock | Arsenii Palivoda

En las últimas décadas la industria de los videojuegos ha cambiado mucho. Lo que comenzó como una actividad muy social, donde pueblos enteros de niños jugaban juntos en las salas de juegos locales, se convirtió en un esfuerzo más solitario con la llegada de las consolas domésticas.

Estos sistemas hicieron que los juegos fueran más fáciles y predominantes. Pero a pesar de que compañías como Microsoft y Sony eventualmente comenzaron a ofrecer juegos en línea, los jugadores extrañaban la sensación de formar parte de una comunidad.

Esta es una de las razones por las que las plataformas de transmisión de juegos como Twitch se han vuelto tan populares.

Se remonta a una época en que los hermanos menores se sentaban alrededor de la televisión para ver a su hermano mayor conquistar un mapa que ellos no podían.

O cuando docenas de amigos se reunían mientras tres o cuatro de ellos competían en pequeñas cajas de pantalla dividida.

El medio, si bien está abierto a trolls y jugadores tóxicos, se presta bien al compromiso y la promoción de una comunidad de apoyo.

Comunidad

Una comunidad de apoyo es justo lo que Jonathan ha construido en su canal de Twitch, BeardedBlevins a través de una atmósfera acogedora y una alegría magnética.

Jonathan atrae a los espectadores con un ingenio rápido, una fe humilde y, por supuesto, habilidades excepcionales detrás de los «palos» (jugador hablando por el controlador).

Descubrimos que el enfoque de evangelización de Jonathan es como una bocanada de aire fresco después de sumergirse bajo el agua.

Él hace referencias abiertamente católicas de vez en cuando y sus transmisiones generalmente terminan con Blevins orando por aquellos que sintonizaron, pero la verdadera evangelización proviene del ejemplo que establece Blevins.

No es un programa de estudio bíblico o un grupo de jóvenes católicos. En lugar de predicar abiertamente a los que sintonizaron, Jonathan les muestra cómo se puede vivir en el mundo secular, manteniendo una perspectiva católica y gravitando hacia los valores de la fe.

El estilo relajado de Blevins casualmente arroja perlas de sabiduría de una manera que enseña sin que el espectador sepa que ha aprendido.

Entrevista

Jonathan Blevins tuvo la amabilidad de responder las preguntas de Aleteia sobre la evangelización a través de los juegos:

¿De dónde surgió la idea de Bearded Blevins? ¿Qué te llevó a buscar “lo bueno en los juegos”?

Jonathan Blevins: Mi esposa y yo organizamos noches de hospitalidad semanales en 2018/19 donde invitamos a todos y a cualquiera a nuestra casa para una comida y compañerismo.

Como que lo explotó y se convirtió en un elemento básico en nuestra comunidad.

Uno de los amigos que hice durante estos eventos estaba en marketing y hablamos sobre la idea de que yo transmitiera.

Decidí esa noche que lo probaría la semana siguiente y él insistió en que introdujera algunos materiales de marketing y una «marca» consistente en todas mis páginas de redes sociales.

Se nos ocurrió BeardedBlevins esa noche y cambié todos mis identificadores de inmediato y lo anuncié al día siguiente.

He estado familiarizado con Twitch durante años y hay muchos creadores de contenido geniales para toda la familia en la plataforma.

Sin embargo, hay más streams que tienen éxito por la toxicidad del streamer o de la comunidad.

Muchos de los estereotipos sobre los videojuegos se inclinan hacia la toxicidad, pero sé que no son malos en sí mismos.

Así que me propuse traer algo bueno a los juegos y mostrarle a la gente que pueden suceder grandes cosas cuando Cristo está en el centro.

¿Cómo reaccionan los espectadores cuando hablas de la fe en el entorno de un videojuego? ¿Qué nivel de compromiso has perfilado?

Hemos visto todo tipo de reacciones, pero por lo general fascinación y curiosidad, así como gratitud.

No estamos organizando sesiones de enseñanza ni dando conferencias a la gente. La fe surge naturalmente después de que los espectadores ya han comenzado a confiar en nosotros porque somos amigables y amables.

Luego, cuando inevitablemente hacen preguntas sobre la fe o la vida en general, están muy abiertos a lo que tengamos que decir.

El comentario número uno que recibimos de la gente es “wow, nunca he escuchado a alguien compartir la fe de una manera tan amable y sin confrontaciones”.

¿Qué videojuegos dirías que tienen el mayor potencial para iniciar una conversación sobre la fe? ¿Cuál es tu favorito para transmitir y por qué?

Cualquier juego que no sea tremendamente sangriento o que no use lenguaje obsceno puede ser un vehículo para la conversación.

Elegimos jugar Fortnite porque nos permite jugar tan rápido o lento como queramos mientras podemos leer el chat a un ritmo rápido y seguir la conversación. También es un juego súper divertido y entretenido en general.

Tus streamers son muy relajados. ¿Cuáles son las mejores maneras de mantener la calma cuando los tiradores competitivos, como Fortnite, se calientan?

La competencia es una de las principales razones por las que a cualquiera le gustan los videojuegos.

Queremos trabajar junto con nuestros amigos/compañeros de equipo para lograr una meta. Ganar es divertido. Pero es solo un juego.

A mí me resulta fácil recordarlo. No creo que nunca me haya «enfurecido» en la transmisión a menos que haya sido por un meme.

Creo que es importante demostrar que puedes ser competitivo, tratar de ganar y mantener la calma cuando las cosas no salen como quieres.

Sus canales hablan sobre su fe católica, pero también he visto conversaciones sobre deporte, desafíos de comida picante y discusiones grupales sobre eventos mundiales. ¿Cómo logras un equilibrio entre los temas seculares y religiosos y cómo sientes que esto te ayuda a evangelizar a tus espectadores?

Para usar una de las palabras de moda más importantes en el mundo católico en este momento… Autenticidad. Somos solo nosotros mismos.

Siempre he sido yo en la corriente y eso es todo lo que sé ser. Me encantan los deportes, la comida, el bourbon, los platos calientes y mi fe católica.

Por alguna razón, a las personas les gusta pasar el rato conmigo y les importa lo que tengo que decir, por lo que aquellos que no están muy interesados ​​​​en la parte de la fe lo soportan o incluso han tenido conversiones sobre ella.

Y los que están allí solo por el aspecto de la fe, llegan a ver que no tienes que hablar de Jesús cada segundo de cada día para vivir tu fe.

Todo lo que hacemos puede tener a Dios en el centro si estamos entrando en ello con la correcta disposición de nuestro corazón.

¿Alguna vez le has rezado a un santo para pedirle ayuda con un juego? ¿Qué santo crees que sería el mejor jugador?

Nunca he rezado para ganar un videojuego o hacerlo bien. A menudo le pido a san Francisco de Asís su intercesión antes de transmitir.

Creo que Tomás de Aquino habría sido el mejor jugador de todos los tiempos, pero agradezco que no tuviera videojuegos que lo distrajeran del claro llamado que tenía de Dios.