El icono que lleva esperanza y protección a los cristianos de Siria

Finaliza la peregrinación de "Nuestra Señora de los Dolores, Consoladora de los Sirios"

Papa Francisco bendijo en Roma, el 15 de septiembre de 2019 el icono de «Nuestra Señora de los Dolores, Consoladora de los Sirios».

Tres años después, este icono finaliza su peregrinación por Siria. En Homs tendrá lugar la clausura de la iniciativa “Consuela a tu pueblo”. Como explica Aid to the Church in Need (ACN), ha servido «para implorar por la paz en Siria y la protección de todos los cristianos en el país».

En total, el icono ha pasado por las 34 diócesis -católicas y ortodoxas- de Siria. Se ha querido que su peregrinación termine en la ciudad de Homs. Un lugar «que sufrió terriblemente durante los primeros años de la guerra».

Una ceremonia con diferentes confesiones cristianas

Según explica Ayuda a la Iglesia Necesitada: «el acto oficial se iniciará en la iglesia siro-ortodoxa de Al Zinnar y finalizará con una ceremonia litúrgica en el que las diferentes confesiones cristianas rezarán en la catedral greco-melquita Nuestra Señora de la Paz».

Estarán presentes en el acto representantes de las diferentes confesiones: «el arzobispo greco-melquita Jean-Abdo Arbach, el arzobispo siro-ortodoxo Timothius Matta Alkhouri, el arzobispo greco-ortodoxo George Abu Zakhem y el arzobispo siro-católico Rami Kabalan».

También acuden representantes de ACN: Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de la fundación, y el padre Andrzej Halemba, antiguo director de proyectos para Oriente Medio e impulsor de la iniciativa.

Al día siguiente el icono será trasladado y entronizado en el Monasterio de San Elías de Rableh. Allí, junto al icono de la Virgen de los Dolores se dejarán los nombres de los 1.271 cristianos que, según los datos recogidos por el padre Halemba para ACN, perdieron su vida de forma violenta entre los años 2011 y 2022 por la guerra.