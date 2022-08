El Papa se sentará a hablar con Denzel Washington y otros artistas

Hablamos con el organizador del evento Vitae Summit 2022, el argentino Luis Quinelli

El Papa Francisco recibirá mañana en encuentro privado a un grupo de 25 actores y artistas de todo el mundo, para hablar de belleza y cultura del encuentro. Este evento podría ser el primero de una serie de encuentros, según explicó a Aleteia su organizador, el argentino Luis Quinelli.

Los invitados son: los actores Denzel Washington (Malcom X) y su esposa Pauletta; Eduardo Verástegui (Bella), Jonathan Roumie (The Chosen); el matrimonio Jessica y David Oweloyo (Selma), Edwina Findley (Get Hard), Patricia Heaton (Beethoven); Hayley Atwell (Avengers).

También los directores de cine Darius Marder (Sound of Metal), Pete Docter (Inside Out) e Isaac Chung (Munyurangabo), el productor de cine Dan Lin (The Lego Movies). Por último participan los cantantes Marcus Mumford, Alexander Acha, Andrea Bocelli, J Balvin, Alessia Cara, el compositor Bull Nene, el pianista Julio Reyes Copello y el escritor Alejandro Roemmers.

El encuentro arranca el miércoles 31 de agosto en la sede de los Museos Vaticanos, con una visita privada, y un momento de reflexión en la Capilla Sixtina, seguido de una cena. Y el jueves 1 de septiembre, el Papa se sentará a la mesa en la Academia de las Ciencias, en un diálogo privado con los artistas invitados, del que se harán públicas las conclusiones.

Mensajes positivos que transformen la cultura

«Este no es un evento exclusivamente católico, hemos invitado a artistas de proveniencia variada», explica Luis Quinelli a Aleteia. Quinelli preside la Fundación Vitae Global, que apoyan entre otras personalidades el propio Papa Francisco y la Reina Sofía de España.

Se trata, explica a Aleteia, «de iniciar una conversación sobre cómo salir de la polarización actual, de la avalancha de mensajes negativos; de los conflictos que estamos viviendo como humanidad. Los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, las artes tienen mucho que ver. Tienen una gran influencia sobre mente, corazón y espíritu de la gente. El arte está totalmente conectado con la espiritualidad también».

«Entonces nos pareció una muy buena idea. ¿Qué tal si poníamos 25 artistas famosos, celebridades del mundo junto con el Papa, a pensar en cómo poder desarrollar proyectos de alto impacto que puedan transformar la cultura en este sentido?», añade.

«En los últimos años fuimos perdiendo gradualmente esa capacidad de sentarnos en una mesa, gente totalmente distinta; para darnos la oportunidad de conocernos mutuamente y en ese conocernos mutuamente, entender la realidad de cada uno y en ese entender la raíz de cada uno. Encontrar también los puntos en común, donde por lo menos un mundo en común hay seguro. Y a partir de ese punto en común, empezar a elaborar cosas que nos permiten hacer un mundo mejor».

«Venimos de años difíciles, tuvimos una pandemia con las consecuencias que tuvo y las que todavía sigue teniendo. Venimos experimentando algunas cosas que nos han pegado fuerte, pero tal vez el cambiar las cosas esté a la distancia de empezar una conversación. Y de eso se trata este evento».