Las mujeres han sido santas y líderes en la Iglesia a lo largo de los siglos, cambiando el mundo y la Iglesia para mejor

Recientemente, a Rachel Harkins Ullman se le hizo una pregunta inusual: ¿El futuro de la fe es femenino? Ullman es Directora Ejecutiva de The GIVEN Institute, por lo que tiene una comprensión particular del papel de la mujer en la Iglesia de hoy.

Si no está familiarizado con The GIVEN Institute (GIVEN), es una organización sin fines de lucro dedicada a activar los dones de las mujeres adultas jóvenes para la Iglesia Católica y el mundo.

Hay una poderosa descripción de su misión en su sitio web:

GIVEN inspira y equipa a la próxima generación de mujeres líderes para “recibir el regalo que son; darse cuenta de los dones que se les han dado; y responder con el regalo que solo ellas pueden dar.”

Entonces, cuando escuchó esta pregunta, se detuvo. Solo mirando los números y las estadísticas, la respuesta parecía ser «No».

Pero aquí no acaba la historia. Ullman contó todo al respecto en su charla OSV, Cómo el genio femenino cura un mundo herido.

A primera vista, el futuro de la fe es cada vez menos femenino. Ullman dijo que uno de los “mayores desafíos” de la Iglesia en este momento es la desafiliación religiosa de las mujeres.

El Centro de Investigación Pew informó recientemente un aumento de 10 puntos en las mujeres que no tienen afiliación religiosa, dijo Ullman.

“Estas cifras son sorprendentes, especialmente cuando consideramos cómo las mujeres han sido la columna vertebral de la vida y la misión de la Iglesia”.

Pero Ullman cree que esto es solo una parte de la historia.

Las mujeres juegan un papel crítico en el futuro de la Iglesia, especialmente cuando entendemos lo que significa ser mujer, tener lo que la Iglesia llama “el genio femenino”. Ella explica:

El genio femenino se caracteriza por cuatro cosas: receptividad, sensibilidad, generosidad y maternidad. Para mí eso suena como lo que receta el doctor. Si pudiera escribir una receta para sanar un mundo herido, serían esas cuatro cosas.

Ullman destaca ejemplos vívidos de mujeres que han sido santas y líderes en la Iglesia a lo largo de los siglos, explicando cómo innumerables mujeres han cambiado el mundo y la Iglesia para mejor.

Compartió una cita de la escritora Kate O’Beirne, que revela cómo las monjas han asumido un papel de liderazgo a lo largo de la historia mundial:

Mucho antes de que NOW celebrara su primera reunión organizativa, había modelos femeninos a seguir que ejemplificaban iniciativa, inteligencia e independencia. La primera gran red de mujeres profesionales de Estados Unidos fueron las monjas católicas. En la década de 1900, construyeron y administraron los sistemas de escuelas y hospitales privados más grandes del país. Estas mujeres eran enfermeras, maestras y directoras ejecutivas.

Y, por supuesto, Ullman nos señala el máximo ejemplo de genio femenino, la Virgen.

Deberíamos ir a la cima; debemos mirar a la líder católica más grande de todos los tiempos, la mujer que se arriesgó más, y esa es la Virgen Santísima. Aceptó una misión que nunca se había hecho antes y nunca se volverá a hacer. Ella es el verdadero epítome de dar a luz una nueva creación para sanar un mundo herido, como una empresaria, asumiendo los riesgos y luego disfrutando de la recompensa.

Ullman muestra cuánto “el mundo necesita lo que son las mujeres”, para citar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz .

“¿El futuro de la fe es femenino?” Ella pregunta. “Podría ser, si aprendemos a liderar con nuestros corazones femeninos”.

A quí puedes ver la charla completa: