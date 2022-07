¿Salvó Pio XII un millón de vidas judías? Los historiadores están divididos

Investigaciones recientes sobre el liderazgo del Papa Pío XII durante el Holocausto judío han llegado a conclusiones opuestas

Dos nuevos estudios históricos sustanciales de la respuesta del Papa Pío XII al Holocausto judío llegan a conclusiones totalmente opuestas. No es sorprendente que sea la crítica negativa hacía Pio XII en lugar de la defensa documentada lo que está llamando la atención, incluidas en fanfarronas entrevistas del New York Times y Associated Press.

El historiador de la Universidad Brown, David Kertzer, en The Pope at War (Random House) sostiene que la preocupación por la Iglesia en los territorios ocupados por los alemanes llevó al Papa a seguir lo que AP llama “un curso de cautela paralizante” sobre Hitler.