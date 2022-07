Así venció Val Kilmer al cáncer: «Tratamiento y oraciones»

‘Val’: autorretrato de un actor en fase de superación





A priori “Val” parece sólo un documental sobre la carrera cinematográfica del actor Val Kilmer, pero a los pocos minutos de metraje descubrimos que es algo más: una historia de superación, de aceptación, incluso de redención.

Confesiones grabadas a lo largo de muchos años en los que una celebridad de Hollywood registra lo que fue (un actor muy guapo, exitoso, sano, casado, con talento, siempre polémico en los rodajes) y lo que es (una estrella que vive de la gloria de antaño, divorciado de su mujer Joanne Whalley, sin voz propia por culpa de un cáncer de garganta que ha logrado superar, que afronta los nuevos impedimentos con una mezcla de humor, desdicha y dignidad).

Un hombre que perdió a uno de sus hermanos cuando todos ellos eran niños: el muchacho se ahogó en un jacuzzi por culpa de un ataque de epilepsia. Kilmer siempre ha arrastrado consigo esa pérdida, ese dolor, y aquí los refleja.

Su exhibición tras las intervenciones quirúrgicas y la quimioterapia es ejemplar: lejos de ocultarse, como hacen tantas estrellas en cuanto enferman o envejecen o se deterioran, Val Kilmer, quien lleva desde niño grabando su vida personal y doméstica en cintas de vídeo casero, afronta la cámara sin miedo.

Le vemos con el rostro ya deformado, con una cánula en la garganta que transforma su habla en una voz metálica, esforzándose por respirar mientras articula palabras… pero también bromeando con sus hijos, Jack y Mercedes, admitiendo que en el pasado se portó mal en los rodajes, que tuvo tropiezos en su carrera, que no sólo hubo éxitos. También le vemos llorar y desmoronarse tras la muerte de su madre. Todo esto lo resiste con ganas de vivir. De continuar la lucha.

Reencuentro con los fans

Sin embargo, en algunas ocasiones hay etapas bajas. Véase el momento en que viaja por Estados Unidos para asistir a esas convenciones de fans del cómic y a esas proyecciones públicas de sus películas, donde firma carteles y fotografías. Dice: “A veces me siento triste, deprimido, y me cuesta mucho tener que recorrer el país. No me veo bien y estoy vendiendo mi yo del pasado, mi antigua carrera”.

Pero esto le permite, afirma, encontrarse con sus seguidores y al final “me siento muy agradecido, en vez de sentirme humillado”. En uno de esos lugares, la célebre Comic Con, tiene que detener la firma de autógrafos durante un rato porque se siente mal del estómago. Pide que se lo lleven, vomita y luego regresa, más fresco y animado por los aplausos de su público, para retomar la sesión de fotos y firmas.

Aparte de esos pasajes públicos y también íntimos, donde le vemos bromear con su hijo o incluso disfrazarse de superhéroe enmascarado para burlarse de su propia actuación en “Batman Forever”, los cinéfilos disfrutamos con el recorrido de anécdotas y escenas que ofrece de sus películas más conocidas, que lo convirtieron en un actor sólido y en una estrella de blockbusters: empezando por su faceta cómica (“Top Secret”, “Escuela de genios”), sus intervenciones en el cine dramático de acción (“Top Gun”, “Willow”, “Corazón trueno”, “Tombstone”, “El Santo”, “Kiss Kiss Bang Bang”, la citada secuela de “Batman”) o los papeles en el cine de autor (“The Doors”, “Heat”, “Wonderland”, “Spartan”). Sólo podemos reprocharle que no mencione la cantidad de filmes flojos en los que ha participado en los últimos años.

“Rezar ha sido mi tratamiento contra el cáncer”

Otro punto importante llega hacia el final, cuando nos habla de su obsesión con el escritor Mark Twain. Durante diez años escribió un guión sobre su vida y la de Mary Baker Eddy, fundadora de la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Uno de esos proyectos muy difíciles de sacar adelante.

De aquel proyecto imposible surge “Cinema Twain”, un monólogo para los escenarios con el que cosechó bastante éxito y en el que se transformaba por completo en el autor de “Tom Sawyer”. Cuando iba a montar la obra en Nashville perdió la voz, fue ingresado de urgencia y, “con tratamiento y oraciones”, pudo recuperarse. “Rezar ha sido mi tratamiento”, dijo a los periodistas durante la promoción del documental.

“Val” abarca hasta 2020, más o menos. Pero nosotros sabemos lo que ocurre después: que en 2022 participa en “Top Gun: Maverick”, repitiendo su célebre rol del piloto Iceman.

La película se ha convertido en un éxito rompedor y lo ha devuelto a la actualidad. Y todo ha sido gracias al empeño personal de Tom Cruise, quien insistió a los productores para que participara en el filme. Este documental logra que veamos con otros ojos a un actor que resurge de sus cenizas.