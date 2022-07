Roque González, el santo que dará la bienvenida en una ciudad de Paraguay

En ciudad de Encamación, situada al Sur de Asunción, capital de Paraguay, se proyecta instalar una gran estatua en honor al santo que fundó a esta localidad. Se trata de San Roque González de Santa Cruz.

Con una dimensión de 10 metros de altura y casi cuatro metros de ancho, la estatua en honor al primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, será erguida en uno de los principales accesos de Encarnación, capital del Departamento de Itapúa.

El presidente de la Junta Municipal de Encamación, Juan Lichi, explicó en conversación con Aleteia, que se trata de una estatua de rotonda, que se ubicará en el acceso a la ciudad, sobre la ruta PY01.

El funcionario municipal, quien es uno de los que impulsa en proyecto desde la Junta de gobernanza, comentó que será la comuna la que se encargue de construir las bases, mientras que un empresario financiará los materiales y el honorario del escultor.

Se trata del empresario Carlos Raúl González, quien gerencia un importante banco, y que se destaca por su solidaridad. «Este amigo de Encarnación ha realizado importantes donaciones para salud y educación», explicó.

Lichi comentó que se espera que en un par de meses más, esté concluido el proyecto para su tratamiento en la Junta Municipal. Comentó que la ciudanía recibió con mucho entusiasmo.

Asimismo, comentó que se desea construir una estatua de dimensiones similares en el acceso por la ruta PY06, con la imagen del Cacique Itapúa, quien habitaba en la zona antes de la llegada de los Jesuitas y a quien lo llamaban como el «dueño y señor del monte».

Encarnación Municipalidad de Encarnación

Rica historia jesuítica

Encarnación es una ciudad de Paraguay que limita con Posadas, Argentina y posee una rica historia jesuítica, así como se da en todo el Departamento de Misiones e Itapúa, donde fueron asentadas varias reducciones.

Justamente, el puente que une a Paraguay con la Argentina en esta zona se denomina San Roque González de Santa Cruz, en honor al hasta ahora único santo paraguayo.

Puente Roque González en Encarnación Municipalidad de Encarnación

¿Quién fue Roque González?

Roque González de Santa Cruz fue un sacerdote jesuita que nació en Asunción en el año 1576 y falleció en Caibaré, Brasil, el 1628. El presbítero fundó varias reducciones jesuíticas y se lo considera como un mártir criollo.

El sacerdote misionero no solo fundó Encarnación, sino también lo hizo con Posadas, localidad a la que bautizó como «Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa».

Durante su servicio, Roque González recorrió toda la Provincia de Misiones, siempre motivado y motivando en su afán de evangelizador, llevando la Palabra de Dios a los lugares más recónditos de la selva misionera habitada por los indígenas.

Roque González de Santa Cruz tenía la oposición del cacique de la comunidad nativa Ijuí, quien había iniciado una guerra contra los misioneros.

«Aunque me maten, no muero»

Mientras Roque González celebraba una misa con los nativos conversos, sobre su cabeza el golpe de una hecha de piedra que provocó su muerte cuando tenía solo 52 años.

Según los relatos históricos, al día siguiente del asesinato, los nativos que lo mataron fueron al lugar del hecho y junto a sus los restos escucharon una voz que venía del corazón de San Roque González que decía: «Aunque me maten, no muero, ya que mi alma va al cielo, y yo me apartaré de ustedes, pero volveré, más no tardará el castigo».

San Roque de Santa Cruz y compañeros mártires Eugenio Hansen, OFS-CC BY-SA 3.0

El jesuita fue proclamado santo durante la visita de San Juan Pablo II a Paraguay en el año 1988.

La reliquia de su corazón incorrupto se encuentra en la Parroquia Cristo Rey, administrada por los jesuitas. El órgano fue enviado a Roma hasta que en 1960 se decidió su traslado a Paraguay.