Burkina Faso: Asesinados delante de la iglesia

La fundación internacional Aid to the Church in Need (ACN International) denuncia un nuevo atentado terrorista en Burkina Faso. En la noche del 3 al 4 de julio, más de veinte burkinabé fueron asesinados en un ataque en Bourasso en la diócesis de Nouna, en el noroeste del país.

Al menos 22 personas, quizás más, fueron asesinadas durante un ataque terrorista en Burkina Faso. Según testigos, el ataque se produjo la noche del domingo.

“Los terroristas llegaron en motocicleta al pueblo de Bourasso el domingo 3 de julio hacia las 17 horas, pero se fueron sin hacer nada. Sin embargo, regresaron en la noche y amenazaron en el patio al frente de la iglesia a los pobladores de la zona” explica a Aid to the Church in Need uno de los sobrevivientes.

Mientras los aldeanos les suplicaban que les perdonaran, llegaron otros habitantes y se unieron a esta súplica, pues los terroristas ya habían estado yendo a ese pueblo varias veces y habían amenazado a toda la región durante los dos últimos años. Entonces los hombres armados comenzaron a disparar a la población.

“Mataron catorce personas al frente de la iglesia” deplora un sacerdote de la parroquia catedral de Nouna, situada a 20 km de Bourasso. Luego se adentraron en el pueblo y mataron otras veinte personas*, entre ellas muchos cristianos y seguidores de la religión tradicional africana. “El proceder es siempre el mismo, los terroristas llegan en motocicleta, dos por moto, van encapuchados y armados. En la noche es difícil saber cuántos son, sin duda varias decenas”.

“Estamos aterrorizados… todas estas personas no tienen nada que ver con la política o con estos grupos terroristas; son atacados cuando no tienen nada con qué defenderse. Es una confusión total”, dice el sacerdote que escapó por poco de una emboscada terrorista en esta región el 9 de mayo pasado. “Estoy realmente muy triste… yo conocía a casi todas las víctimas”.

«Vinieron a mi casa e hicieron salir a dos miembros de mi familia», dijo otro superviviente. «Los degollaron antes de irse. Me quedé con una angustia y un miedo enorme. Tenía pánico de que fueran a volver a por el resto de mi familia”.

La misma mañana del atentado, la diócesis de Nouna celebraba con alegría una misa en acción de gracias por la ordenación el día anterior de dos de sus sacerdotes. La diócesis agradecía también por los siete años de servicio de su catequista permanente que vive en Bourasso. No se imaginaban que esa misma noche, algunos de sus feligreses, incluidos los dos hermanos del catequista, serían asesinados por los terroristas.

“A pesar de todo, no perdemos la esperanza. Tenemos el valor de vivir los días que Dios nos da… Aquí cuando nos levantamos, sabemos que estamos vivos, pero no sabemos si seguiremos vivos por la noche”, concluye el sacerdote en sus declaraciones a ACN.

ACN está junto a las víctimas del terrorismo

Desde el 2015, Burkina Faso ha sufrido un aumento de ataques terroristas que el anterior presidente Kaboré no había logrado contener. Kaboré fue derrocado por un golpe de estado el 24 de enero pasado por el teniente coronel Samdaogo Damiba, quien prometía una lucha encarnizada contra el terrorismo. Pero los ataques siguen proliferando en todo el país.

ACN apoya a la Iglesia católica de Burkina Faso en sus esfuerzos por ayudar a «volver a la vida» a las víctimas de la violencia islamista y a las personas desplazadas La fundación internacional financia, en particular, proyectos destinados a sanar los traumas generados por esta situación. También se han financiado varios proyectos de radio que aseguran la comunicación, la información y la atención pastoral en las zonas donde la mayoría de la población tiene que huir para salvar la vida. En el 2021, ACN apoyó 75 proyectos en Burkina Faso.

*Nuestros interlocutores (que desean permanecer anónimos) hablan de más de 30 muertos. El comunicado oficial de la diócesis daba una cifra provisional de 22 muertos.