Un chico de 17 años devuelve un bolso perdido y le dan 11.000 dólares

Podría habérselo quedado pero lo entregó. La dueña, al quedar impactada por el gesto, ideó un plan para agradecer la devolución al muchacho

Adrián Rodríguez es un muchacho de 17 años que vive en Chula Vista (California). Hace unos días encontró un bolso en un supermercado. Alguien lo había olvidado en el carro de la compra.

El joven abrió el bolso, buscó algún documento identificativo y decidió acudir a la dirección donde residía la dueña. Llegó a la casa, llamó al timbre y le abrió una mujer que resultó ser la tía de la propietaria del bolso. Esta le agradeció el gesto, se quedó con el bolso y Adrián se marchó.

Pero cuando llegó a casa la mujer que había perdido el bolso, se llenó de alegría y no solo eso. Elyana Martín -así se llama- se sorprendió gratamente al ver que no faltaba nada de lo que ella había puesto en su interior aquella mañana para ir de compras al supermercado. Había, además, objetos de valor y todo estaba intacto. ¿Qué hacer cuando descubres que has sido providencialmente ayudada por alguien que podía haberse quedado con todo y desaparecer?

Elyana Martín se dio cuenta de que la vivita del joven Adrián habría quedado registrada por la cámara de vídeo de la entrada de su casa. Así que ideó algo grande para recompensar al joven: creó una cuenta en GOFundMe y pidió ayuda para localizar al muchacho que aparecía en las imágenes. Además, pidió donativos para gratificar que Adrián le hubiera devuelto el bolso.

El gesto de Adrián no pasó desapercibido. En poco tiempo, lo localizaron y muchas personas se conmovieron y aportaron dinero, con lo que Elyana pudo entregarle una cantidad de dinero que en estos momentos supera los 11.000 dólares y sigue subiendo.

No juzgues a nadie por las apariencias

Elyana y una amiga escribieron muy convencidas: «Creemos que se merecía una gran compensación y como mucha gente quería ayudar por sus buenas acciones aquí estamos… Por favor, comparte. Fue criado por padres maravillosos y esto necesita que se sepa. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Nunca juzgues un libro por su portada».

Qué fue lo que motivó a Adrián

De este gesto sin duda excepcional, hay un dato todavía más relevante: ¿qué movió a Adrián a devolver el bolso? Cuando al chico le preguntaron por ello, respondió sencillamente: «Mi mamá siempre me dijo desde que era pequeño que siempre hiciera lo correcto cuando no hubiera nadie cerca«.

A todas las madres y padres preocupados por esos hijos adolescentes que reclaman independencia, que quieren hacerse un tatuaje y ponerse gorra que les tapa media cara, que se visten con camiseta oscura y parecen ausentes… Nada se pierde. La educación para que los hijos sean personas buenas es el mayor regalo que se les puede dar. Los frutos salen cuando menos te lo esperas, sin ir más lejos, en el supermercado.

Aquí puedes ver la noticia, que se volvió viral: