Una “Rave” con Cristo en el centro

Más de trescientos jóvenes se divierten, ríen, bailan: tienen en la mirada alegría, ilusión, sinceridad, pasión, amistad, amor y lo demuestran de forma limpia. Toda una noche feliz y sin necesidad de alcohol, drogas o juegos extremos en aras de desafiar los límites

No hay truco, no hay engaño, ¡todo es verdad! En dos años pasaron más tiempo en su habitación, que sus padres durante toda su adolescencia. El padre Michele Madonna les hizo una invitación y muchos respondieron. El conocido sacerdote napolitano organizó una fiesta en la que la música cristiana y Jesús Eucaristía son el centro, nada más.

Estamos en Nápoles, en el corazón del centro histórico, en Montesanto. Un barrio difícil, atormentado por la decadencia, la delincuencia, la pobreza y el abandono escolar prematuro.

Sin embargo, aquí, a pesar de las noticias, hay una generación que ha decidido no ser protagonista de las noticias tristes. Cientos de jóvenes del barrio desde hace diez años -desde que Don Michele llegó por primera vez- han cambiado por completo sus vidas. Y nos lo cuentan.

Hay quienes, después del encuentro con el sacerdote y la conversión, han vuelto a la escuela, se han graduado y se han matriculado en la universidad. Hay quienes han abandonado caminos que los habrían llevado más temprano que tarde a una cárcel de menores. También hay quienes han salido de una depresión crónica y quienes querían quitarse la vida.

Pero que la vida de muchos jóvenes ha cambiado radicalmente también es evidente por el éxito de la velada: su entusiasmo es contagioso. Recibieron una propuesta creíble, que también atrajo a jóvenes de otras zonas de Nápoles y su provincia.

«Rave4Christ», como lo llamó Don Michele, fue un evento de música bailable cristiana. Ningún intento clerical-juvenil de involucrar a los niños imitando la rancia sopa cultural en la que se ven sumergidos cada día por la cultura dominante. Pero, simplemente, una forma de demostrar que con música sana se puede divertir, sin excesos.

Y que aunque seas joven puedes tener la capacidad de parar y renunciar a todo, incluso a la diversión, si Jesús está de por medio. Porque en cierto momento de la noche, Jesús Eucaristía se convirtió en el único centro de la fiesta y todos se detuvieron a rezar. Después de un momento de predicación espontánea, se alabó a Dios y muchos quedaron de rodillas llorando, conmovidos por primera vez.

© Lorenza Formicola

Don Michele está convencido de que aquellos que intentan atraer a los niños con pistas falsas solo se engañan con el éxito. Y que no es un cura que viste a la moda, y trata de parecer acorde con los tiempos, lo que hace que los más jóvenes se enamoren de Dios.

¿Qué buscan estos jóvenes? ¿Qué grito nos lanzan desde la oscuridad de los clubes que frecuentan? ¿Qué nos quieren decir escuchando esa música odiosa y alienante? ¿Y qué es lo que realmente quieren?, Don Michele lo sabe, lo ha entendido, y por eso les ha ofrecido lo mejor: ¡el catolicismo!

Desde hace años viene proponiendo una cultura católica capaz de producir belleza. Tanto es así que aun de una velada como Rave4Christ, Cristo no sale estilizado, inconsistente, impalpable, perdedor. Lejos de ahi.

El catolicismo siempre ha utilizado los lenguajes multiformes del arte para comunicar su inmutable mensaje de Salvación. La música que bailaron los chicos es «música cristiana» – que cada vez tiene más éxito en todo el mundo: cantar Dios y la Salvación, con notas bonitas y de calidad, con letras profundas, no es una elección de la serie B, pero es la mejor música que se puede ofrecer a este mundo, porque escucharlo puede cambiar tu vida.

El tiempo actual se caracteriza por fenómenos negativos a todo nivel que implican un debilitamiento de la esperanza y la desconfianza en las relaciones humanas, y por lo tanto resignación, agresividad, desesperación. Pero si propones belleza, también sabes infundir alegría en el corazón de los hombres: un fruto precioso que resiste el paso del tiempo.

© Lorenza Formicola

«¿Qué tienes que ofrecernos tan nuevo y tan grande?», preguntan los jóvenes a la Iglesia, y Don Michele presenta directamente a Jesucristo vivo y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Era la verdadera estrella de la fiesta. Es por esto que todo su apostolado ha sido exitoso y exitoso.

Durante todo el tiempo de la fiesta había quienes intercedían por ellos en la capilla y sacerdotes disponibles para las confesiones.

Don Michele Madonna invita a sus jóvenes, constantemente, a llenarse los ojos y el corazón de belleza, porque les han enseñado que sólo así podrán construir cosas bellas.

Cuando hablas con sus muchachos, todos te dicen más o menos lo mismo, «siempre que estoy en crisis, pero incluso cuando estoy feliz, me arrodillo para pedir y agradecer a Dios: es una elección de todos los días, es un camino y una lucha diaria”.

De hecho, el objetivo constante de Don Michele es formar apóstoles al servicio de la Iglesia para dar testimonio del misterio de Cristo, «siempre bajo la protección de María, Madre del Santísimo Sacramento».

Lo cuenta y le brillan los ojos, “hoy los niños no son simples, las familias no colaboran y muchas veces ni siquiera están presentes con sus hijos, mi paternidad es una disciplina: cuando conocen a alguien que se interesa genuinamente por ellos, se convierten en los privilegiados”.

“Descubren que tienen talentos, que su misma vida es una llamada del Señor. Cuando un chico “descubre” esto ya no se apaga, sino que busca el proyecto de su vida. Sin embargo, ¿sabes por qué realmente me respetan y me aman? Porque entendieron que sin el sacerdote no hay sacramentos, no hay misa, no hay Jesús: estarían perdidos. Jesús les devolvió la vida y esto vale para todos, incluso para los que venían de realidades más o menos serenas. No quieren cambiar la alegría que encontraron por nada del mundo”.

¿Cómo lo entendieron? Don Michele les repite a menudo que Jesús mismo «por la oración, sacrificó también la caridad para enseñarnos que, sin Dios, somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres», citando a la Madre Teresa de Calcuta.

Ofrece a sus jóvenes una formación diaria, con los sacramentos en el centro de la vida espiritual: “son el contacto con Dios, son el medio sensible por el cual Dios nos toca, nos sana, nos nutre, nos perdona y nos consuela”, dijo. dice. Y “si la gente entendiera el valor de una Santa Misa, habría cola fuera de la Iglesia para poder entrar”, repite con San Pío.

El responsable diocesano del Servicio para las Nuevas Formas de Evangelización, Don Michele, desde que era sólo vicario párroco, ha trabajado intensamente para llevar a cabo la misión lanzada por San Juan Pablo II para una nueva evangelización. “Tenemos que ponernos manos a la obra, salvando almas con la Eucaristía y despertando a una sociedad sumida en la indiferencia”.

Don Michele está seguro de que la solución está toda ahí, en cambio, “sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de manera adecuada, humana. La verdad de esta tesis se evidencia en el fracaso de nuestras sociedades que han puesto a Dios entre paréntesis”.

Y, mirándolos, estos muchachos que aún saben gritar al Cielo: “Nada sería si tú (Dios) no estuvieras”, te dejan el corazón invadido por la Esperanza.

La fiesta, pero sobre todo el espíritu misionero de Don Michele Madonna, son un éxito, el motivo es evidente.