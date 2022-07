Puerto Rico: El aborto sigue vigente

El Código Penal permite el aborto terapéutico para proteger la salud de las mujeres y ahora se prepara una nueva ley

Si bien desde 1952 la isla caribeña de Puerto Rico se considera un “Estado libre asociado” a Estados Unidos, la pugna de su gobernador actual, Pedro Pierluisi, ha sido desde enero de 2021 que se integre como Estado número 51 de la Unión Americana y ponerle fin al estatus actual de “Territorio no incorporado”.

Quizá por este hecho, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, mediante un comunicado, hizo saber que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la decisión jurídica conocida como “Roe versus Wade”(que considera que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto), no tendrá vigencia en la isla caribeña.

Puerto Rico, cristiano

Puerto Rico ha sido, históricamente, una sociedad católica.

De hecho, la actual arquidiócesis de San Juan (capital de la isla) fue erigida como diócesis el 8 de agosto de 1511 mediante la Bula “Romanus Pontifex” del Papa Julio II, junto con la diócesis de Santo Domingo (arquidiócesis primada de América), adelantándose, por 19 años a la de México y por treinta años a la de Lima.

Y los cristianos son el 96% de la población, siendo los católicos mayoría.

En un reciente editorial de El Visitante de Puerto Rico, firmado por Enrique López, se compara la figura de san Juan Bautista con la de Herodes.

Y hay una pregunta al final del texto sobre con quién se compara el “boricua” (apelativo con el que se conoce a los portorriqueños).

¿Mentiras que se vuelven verdad?

El texto incluye un párrafo que define, perfectamente, la diferencia entre el pueblo fiel y las leyes como en el caso del aborto:

La historia nacional se bate entre si Puerto Rico mantiene su posición de ser una sociedad temerosa de Dios y comprometida con la Verdad vs. convertirse en una sociedad temeraria y de verdades licuadas que es lo mismo que decir mentiras convenientes. Se trata de esa aprobación casi ipso facto (en el acto) que revolotea y amenaza para justificar lo que evidentemente está mal, de la intención de diluir, tergiversar o distorsionar la verdad y de defender esa posición como si repetir una mentira se volviera verdad.

En el comunicado de prensa en el que el Gobierno fija su postura frente a la decisión de anular “Roe versus Wade” por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, dijo que no se “procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica” del aborto.

Y agregó:

“En el caso Pueblo vs. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal. La revocación del caso Roe vs. Wade, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras concluir que no emana de la Constitución de los Estados Unidos un derecho al aborto, no tuvo el efecto de derogar esta normativa”.

En proyecto una nueva ley

El Código Penal vigente desde 2012 en Puerto Rico, en sus artículos 98 y 99 permite el aborto terapéutico para proteger la salud de las mujeres.

Es decir, exime de toda responsabilidad penal la realización de un aborto siempre y cuando tenga prescripción médica y se dirija a la conservación de la salud “tanto física como mental”, dijo Emanuelli, o que ponga en peligro la vida de la embarazada.

Por lo demás, en su página de internet, el Senado de Puerto Rico dio a conocer la aprobación del proyecto 693 para establecer la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad.

Mediante esta norma “se presumirá viable todo concebido en el vientre materno de 22 semanas o más de gestación”, con excepción de algunos criterios que serán determinados por el médico.

Sin embargo, esta presunción de viabilidad del no nacido, según el proyecto 693, no es absoluta, sino que “puede ser rebatida por un médico que “determine que dicho concebido no podrá sobrevivir independiente de su madre o que padece de una anomalía fetal incompatible con la vida”.

Este proyecto pasó ahora a consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que informó que lo evaluará en agosto.