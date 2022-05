Oración de una ovejita agradecida

¿Te sientes como una ovejita siguiendo con dificultad los pasos de su pastor Jesús? Si quieres pedirle que te ayude en ese camino y agradecerle que te haya escogido para formar parte de su rebaño y te cuide con tanto amor, puedes rezar esta oración de san Juan Ávila.

Oración

La buena oveja según san Juan de Ávila

Esta oración está incluida en el Sermón 15 de san Juan de Ávila. Lo preparó para un miércoles de Semana Santa y lo tituló ¡Dichosas ovejas que tienen tal Pastor!

En esa reflexión, este Doctor de la Iglesia español destaca que «Cristo nos ha escogido para ser Él nuestro pastor». Y señala las condiciones de la buena oveja:

«¿Pensáis que sois ovejas de Dios no oyendo a Dios? Os vengáis por una parte, estáis en vuestras enemistades, y por otra parte decís: recemos un poco. No sois ovejas de Dios, andáis de un rebaño en otro, no oiréis la voz del Señor, y no la oyendo, no sois de Él.

[…] Amar a vuestros enemigos, amar y querer bien a quien os quiere mal (Mt 5,44; Lc 6,27ss), esto es ser oveja de Jesucristo.

¿Quieres conocer si eres oveja de Jesucristo? Pues mira si te duele perdonar a tu prójimo, y oyendo que dice Dios: “¡Perdona!”, sí perdonas. […]»

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. […] Oyen mi palabra, ellas pacen en mi dehesa y comen de mi hierba, conózcolas, guárdolas yo. Y síguenme«.