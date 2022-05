Amalia Ercoli Finzi: las estrellas son una gran cosa que nos vuelve a Dios

View this post on Instagram

Y siempre, sobre la enseñanza, tiene un consejo maternal para sugerir. En la época de las habilidades y los talentos, el verdadero desafío es dejar en los jóvenes no tanto las habilidades sectoriales, sino la actitud abierta hacia la realidad propia de los científicos. Estamos dentro del mundo de manera universal (en el sentido etimológico por la cual todo desemboca en la unidad, cada fragmento de nuestra vida) y no hay mejor aliado que la razón:

Aprendí de mis maestros que nosotros profesores no enseñamos casi nada, digámoslo así. Nosotros enseñamos a razonar y esto es algo muy preciado porque los que saben razonar hacen cosas buenas tanto al hacer ciencia como al ir de compras.

Una conciencia lógica y trascendente

Desde la razón al cielo, hay un solo paso. Porque la razón no es una caja sino una ventana, pone al ser humano en condiciones de experimentar el conocimiento sin la presunción de una reducción del cosmos a tamaño humano. A la clásica y fatídica pregunta “¿cómo conciliar fe y ciencia?”, Amalia Ercoli Finzi responde ante todo con una sonrisa. Signo de una serenidad subyacente, a años luz del gruñido cómplice de ciertos intelectuales que quieren convencernos de una teoría.

Como científica, la profesora Ercoli Finzi responde observándose a sí misma: el hombre es lógica pero también trascendencia. Hay espacio para una mirada analítica que observa y crece gracias a la investigación científica, pero también hay otra -igualmente real- del cual no tenemos las herramientas para analizar, pero que ciertamente existe porque está enraizada en las cuestiones últimas que nos llevan dentro. . Quién sabe cuántos ángeles hay en la habitación con nosotros ahora mismo, pero no tenemos las herramientas para verlos, señala al periodista.

Y aquí el círculo de la historia vuelve al punto de partida, a la niña que mira las estrellas, de noche y en invierno.

Recuerdo los resfriados que me daba de niña por mirar las estrellas. Porque las estrellas se miran de noche y preferiblemente en invierno porque el cielo está más despejado. Las estrellas son fuente de inspiración, si uno mira las estrellas piensa en cosas trascendentes, piensa en el más allá. Yo digo que las estrellas son una gran cosa que nos vuelve a Dios.

Aquí hay un ser humano completo que mira el cosmos, está el ojo que observa y el alma que desea. En una palabra: hay una conciencia. Amalia Ercoli Finzi merece el título completo de “señora de las cometas”. En esta época de gente sedienta de “seguidores”, es emocionante que un científico nos sugiera que sigamos el rastro de las estrellas. Esto nos recuerda que nuestra posición estructuralmente más completa es con los pies en la tierra y la cabeza hacia arriba.

Siempre hago examen de conciencia y lo hago sobre todo no para ver en qué me equivoco, porque a todos les pasa, para entender las cosas buenas que he hecho, porque esas son las que quedan.

Ibídem