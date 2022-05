La salud del Papa Francisco: Transfiere audiencia en Santa Marta

El Pontífice ha recibido esta mañana a los líderes de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos en Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico

El papa Francisco no puede caminar o estar de pie por consejo médico. Precisamente este lunes, 2 de mayo, ha recibido en la mañana a los líderes de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos en Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico.

“Esta audiencia debía ser en el Palacio Apostólico, pero debido a mi rodilla es aquí. Discúlpenme”, afirmó el papa Francisco, quien a causa de una gonalgia, dolor intenso en la rodilla derecha, ha proseguido su agenda de compromisos desde la residencia donde vive para evitar esfuerzos que comprometan su salud.

El Pontífice se disculpó recientemente con un grupo de fieles de Eslovaquia por tener que saludarles sentado debido al problema que sufre en una rodilla y que explicó así: “Esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine», afirmó con una sonrisa en el Aula Pablo VI del Vaticano (30.04.2022).

«A mí me gusta andar, pero esta vez debo obedecer al médico. Por eso les pediré el sacrificio de subir las escaleras y les saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por vuestro país». El pontífice, de 85 años de edad, padece un problema que le hace cojear y le impide permanecer durante largo rato de pie.

En las últimas semanas, Francisco ha suspendido su agenda algunos días para someterse a pruebas médicas y este problema le obligó a cambiar algunos ritos durante la pasada Semana Santa, como el de la postración en la basílica vaticana por el Viernes Santo.

El 25 de febrero la Santa Sede confirmó que padecía una gonalgia aguda, es decir, un dolor en la rodilla de tipo reumático, por lo que se le recomendó más reposo, teniendo que suspender un viaje a Florencia (norte) e impidiéndole presidir el Miércoles de Ceniza.

También tuvo problemas en su viaje en Malta en Abril. De hecho, no pudo bajar las escaleras del avión por primera vez y recurrió a un elevador.

El Pontífice saludó sentado y no de pie a los files y a los obispos que se le acercaron en la audiencia general del miércoles pasado.

En la audiencia privada en Santa Marta con los representantes de los farmacéuticos, el Papa les agradeció por su labor durante la pandemia de covid-19, estando en primera línea.

“Los ciudadanos, a menudo perdidos, han encontrado en usted un punto de referencia para la asistencia, el asesoramiento, la información, y también – como bien sabemos – para poder realizar rápidamente las pruebas (para detectar el covid) necesarias para la vida y las actividades cotidianas”.

Por otro lado, el Papa señaló que los farmacéuticos tienen una función social y son como un «puente» entre los ciudadanos y el sistema sanitario.

“El sistema es muy burocrático, y la pandemia lo ha puesto a prueba, ralentizando, cuando no paralizando, los procedimientos. En la práctica, esto supone mayores molestias y sufrimientos para los enfermos y, desgraciadamente, más daños para la salud. En este contexto, los farmacéuticos hacen una doble contribución al bien común: aligeran la carga del sistema sanitario y alivian las tensiones sociales”.