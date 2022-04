Peregrina: «Este proyecto es como dar mantenimiento espiritual»

Un documental único, donde su directora y productora que es mexicana, Marcela Palos, busca inspirar las almas. Una producción que deja un sabor de paz y la búsqueda de Dios al terminar de ver cada capítulo. Su creadora abrió su corazón y nos enseñó el camino para ser auténticos peregrinos en este mundo. Y con cero y nulo presupuesto peregrina hasta el cielo

«Peregrina es una inspiración del Espíritu Santo. Es un proyecto de un documental en donde buscamos visitar lugares importantes para la fe, ya sean capillas, templos o catedrales y dar a conocer el acervo cultural, arquitectónico e histórico que tenemos en la fe católica», expresó Marcela a la hora de explicar qué es Peregrina.

«Lo más importante es que, conforme vamos visitando estos lugares, vamos entrevistando a diferentes personajes de la localidad para hacer un recorrido al interior del corazón, para buscar clarificar conceptos, porque muchas veces como católicos podemos tener conceptos muy equivocados de la fe», prosiguió.

«Por eso para mí este proyecto es como dar mantenimiento espiritual. Siempre queremos ir por la gente que está alejada, pero a las personas que están dentro de la Iglesia necesitamos darles formación, llenarles su corazón para que siga ardiendo por Cristo, porque las necesitamos», prosiguió.

Marcela Palos @peregrinatv

A continuación más sobre el diálogo de Aleteia con la creadora de un proyecto inspirador:

–¿Quiénes pueden ser peregrinos?

Todos somos peregrinos. A mí me encantan muchas definiciones, pero san Juan Pablo II, que era un apasionado de la peregrinación, instituyó en las Jornadas Mundiales de la Juventud, como parte de las actividades que tenían que hacer los jóvenes, una peregrinación para llegar a la vigilia del último día de la Jornada. Él lo hacía porque quería que a los jóvenes les quedara claro que en esta vida solo somos peregrinos, que nuestra casa está en la vida eterna. Creo que es algo que debemos recordar todo el tiempo: somos peregrinos, vamos andando, caminando y en ese camino necesitamos encontrarnos con Cristo. Yo me considero peregrina.

–¿Y qué es ser peregrina?

Para mi ser peregrina es algo que se ha ido arraigando en el corazón. La visión de un peregrino es mucho más relajada porque tu mirada está puesta en Dios y sabes que todo es pasajero. Ves con otra perspectiva lo que verdaderamente es importantes y, además, Cristo mismo es el camino. Qué genial que como peregrinos recorramos ese camino para encontrarnos con Él.

La producción de peregrina se ha logrado con muchísimo esfuerzo. Pero, aún con el apoyo de donantes que han creído en el proyecto, no hemos conseguido todavía los suficientes patrocinadores para completar la temporada. Cuando tuve la inspiración del Espíritu Santo para hacer este proyecto, estaba en Yucatán, en las fiestas de la Inmaculado Corazón de María y la Virgen de Guadalupe. Y vi todo ese peregrinar a los templos y me encantó el fervor de las personas. Además, algunos años antes tuve oportunidad de recorrer parte del Camino de Santiago y eso ha marcado mi vida.

Entonces, aunque no sabía cómo, pensé en llevar todo eso a la pantalla. Sabía que era mucho trabajo. Así que reuní a varios amigos que están en los medios y quisieron entrarle y, así, con tanto talento que se ha donado hemos podido trabajar en equipo. Me llena el corazón el saber que hay tanto entusiasmo.

–¿Qué buscas con Peregrina?

Parte de lo que quiere hacer Peregrina es mostrar la belleza de los lugares, pero lo más importante y lo que diferencia a Peregrina de otro tipo de programas de viajes, es este recorrido al interior del corazón y la formación en la fe, ese mantenimiento espiritual en donde queremos ayudar a las personas a que tengan mejores argumentos, mejores razones de su fe y que clarifiquen sus propias dudas, porque todos las tenemos. Además, es una «docuserie» agradable y fresca para la audiencia.

Hay un guion. A mí me gusta mucho dejar que Dios me hable, que el Espíritu Santo resuene en mi corazón y en oración ir buscando qué es lo que puede apelar al corazón de las demás personas. Ahorita, por la limitación económica, estamos haciendo Peregrina localmente y tratamos de resaltar ciertos temas que a las personas nos mueven: paz, fe, belleza, soledad, amor, valentía, vida, temas que a todos nos hacen un eco en el corazón. Me voy preguntando qué temas son necesarios clarificar, qué temas generan confusión y, así, vamos escribiendo el guion. Es un trabajo arduo y de investigación.

Lo más importante es soñar los sueños de Dios para alcanzar la santidad, para verdaderamente tener fija nuestra vida y nuestro andar; es hacer la voluntad de Dios, es querer lo que Dios quiere. El sueño de Dios es que vivamos en Él, que amemos y aceptemos a su Hijo, que defendamos la dignidad humana, la fe y que seamos congruentes con nuestra forma de vida.

En Famflixpueden ver los tres primeros episodio de Peregrina. También quiero compartir que ganamos un festival internacional de cine en Rusia (Eurasia International Monthly Film Festival) con el primer episodio de Peregrina. Ellos hacen una selección de filmes mes con mes y ganamos el del mes de julio del año pasado. Eso nos llena de entusiasmos porque es un indicador de que lo que estamos haciendo gusta al mundo.

Contacto y apoyos: amaresconcerencias@gmail.com. Instagram: peregrinatv