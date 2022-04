De vencer el Covid el día de la Virgen de Lourdes a arzobispo de Santa Cruz

El recuerdo del emocionante día en que el flamante arzobispo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), monseñor René Leigue, dejó el hospital tras ganarle una dura batalla al coronavirus. Un momento que hoy cobra mayor luminosidad y significado con su nombramiento

“Me voy a casa”, rezaba el cartel que llevaba monseñor René Leigue Cesari, en ese momento obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz (Bolivia), aquel 11 de febrero de 2021, día de la Virgen de Lourdes.

Ese día lo único que quiso manifestar fue agradecimiento. “Muchas gracias a todos los médicos, enfermeras y todo el personal del Hospital Católico que han trabajado mucho por el restablecimiento de mi salud, ¡que Dios los bendiga!”, expresó quien también llegara a ser reconocido como “hijo ilustre” de Santa Cruz.

Es que René había permanecido 12 días en terapia intermedia del centro covid del Hospital Católico en esa localidad.

“Siempre tengan confianza en Dios, hoy un día muy especial, día de oración por los enfermos, que nuestra Madre María interceda por cada uno de ustedes … y sigan adelante”, había agregado René, quien logró dejar hospital entre globos de diversos colores y emoción.

Nuevo arzobispo de Santa Cruz

El recuerdo de aquel día cobra nuevo significado y luminosidad por estas horas. Monseñor René se ha convertido en noticia por haber sido nombrado por el papa Francisco este 22 de abril como nuevo arzobispo de Santa Cruz. Lo hace en reemplazo de monseñor Sergio Gualberti, quien había presentado su renuncia al cumplir 75 años.

Nacido el 24 de marzo de 1967 (55 años) en Nuevo Horizonte (Santa Cruz), algunos medios locales como El Deber recuerdan su origen humilde. En efecto, René desde siempre ayudó a sus padres en trabajos de agricultura y en el hogar.

“Sembrábamos para la alimentación de la familia, arroz, maíz, yuca y todo lo que se necesitábamos para vivir, y lo que sobraba lo vendíamos y con eso nos manteníamos”, llegó a contar.

En aquel entonces hasta tenía que dormir junto a sus hermanos en un solo cuarto para combatir el frío. “Todos juntábamos las camas y nos íbamos a dormir en un solo cuarto porque el frío era inaguantable, pero aparte de eso, disfrutábamos de estar juntos”, recordó.

En cuanto a la educación, René hasta tuvo que abandonar sus estudios por un tiempo. Esto debido a que tenía dificultades para ir a la ciudad a finalizar el bachillerato.

No obstante, durante ese tiempo, una nueva puerta se le abrió. René realizó en ese tiempo diversas actividades en la parroquia de Okinawa. En ese lugar creó un vínculo especial con el padre Miguel Gould, un sacerdote norteamericano, aclara El Deber.

“Terminé mi confirmación y el padre me invitó a participar como catequista a otro grupo de jóvenes, después de eso me propuso entrar al seminario, pero uno de los requisitos era ser bachiller y yo no cumplía con eso”, dijo el religioso, quien posteriormente logró inscribirse en una escuela nocturna para terminar los años que le faltaban.

Una vocación no exenta de desafíos

La decisión de entregarse por completo a la vocación del sacerdocio no fue del todo sencilla, tal cual reconoció René. Sin embargo, el ejemplo de quienes lo ayudaron, además de su contacto con la gente necesitada de escuchar la palabra de Dios lo terminaron convenciendo.

El 27 de agosto de 1999 fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Santa Cruz, también recuerda Iglesia Viva. Desde ese momento prosiguió desempeñándose como vicario parroquial y párroco en diversas iglesias. También llegó a ser director de Estudios en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Lorenzo (2006-2012). Finalmente, fue consagrado obispo titular de Nepi de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra el 16 de enero de 2013.

Mientras tanto, una vez más emerge la imagen inicial y el recuerdo del «hijo ilustre» de Santa Cruz con aquel cartel triunfante en el Día de la Virgen de Lourdes. La nueva oportunidad de vida, de la mano de la Virgen, no vendría con “medias tintas” para René, desde hace unas horas nuevo arzobispo de Santa Cruz de la Sierra. Y esta noticia también llenó a todos de regocijo.