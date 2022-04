Perú: El insulto al cardenal Pedro Barreto que generó rechazo de la Iglesia

El primer ministro peruano, Aníbal Torres, calificó de “miserable” al arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto, y desde la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se emitió un rápido comunicado

Perú protagonizó en las últimas horas un nuevo episodio de “violencia verbal” de parte de un integrante del gobierno hacia uno de la Iglesia. En este caso fue el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien en declaraciones al programa ‘La universidad al aire’ llegó a llamar al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y primer vicepresidente de la CEP, “miserable. Esto por promover una nueva sesión del Acuerdo Nacional en el marco de la crisis que atraviesa Perú.

“Ahí tenemos un cura (…), el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, del que en este momento me olvidé su nombre. Tan miserable puede ser esta persona», expresó, recuerdan algunos medios locales comoRPP.

«Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú. Jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, prosiguió.

Con el correr de las horas, el propio Torres salió a decir que no quiso ofender con sus declaraciones. «Es un dicho popular, en cualquier lugar se utiliza cuando no se acuerda el nombre de la persona. No ha sido con el propósito de ofender».

No obstante, las palabras de Torres ya habían generado varias repercusiones y hasta el propio Barreto reconoció en una entrevista con el programa “Milagro Leiva, Entrevista” que “le ha dolido muchísimo”, además de señalar que fue el propio Torres quien le pidió mediación para ir a Huancayo (sitio que protagonizó violencias manifestaciones hace algunas semanas con bloqueos de carreteras, destrozos y saqueos en el marco de un paro de transportistas).