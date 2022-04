¿Cómo cree que puede contribuir a nuestra empresa?

La pregunta en la que tienes que mostrarte interesante en la entrevista de trabajo

Hay algunas preguntas de la entrevista de trabajo para las que simplemente sabe que debe prepararse. Y una de esas preguntas es: «¿de qué maneras cree que puede hacer una contribución a nuestra empresa?», «¿qué puede hacer por nosotros que le diferencie de otros candidatos?» o “¿qué puedes aportar a la compañía?”.

Es importante abordar las preguntas comunes formuladas en la entrevista de manera preparada y correcta con la actitud adecuada.

Los entrevistadores hacen preguntas como ésta para evaluar si comprende bien las responsabilidades del trabajo, así como lo que sabe sobre la empresa. Y también quieren conocer cómo ayudará a que la empresa sea más exitosa o rentable.

Es fácil sentirse intimidado por esta pregunta. ¿Cómo puede saber realmente qué impacto tendrá si no ha trabajado para la empresa o no ha tenido el trabajo que está buscando? Lo mejor que puede hacer es concentrarse en sus éxitos pasados ​​y relacionarlos con lo que la empresa necesita y lo que requiere el trabajo.

Responder a esta pregunta será mucho más fácil, si ha investigado a la empresa. Revise minuciosamente la descripción del trabajo y subraye las cosas que ha hecho bien, o cómo ha disfrutado al hacerlas, en un puesto actual o anterior. Siempre es mejor liderar con tus fortalezas.

Shutterstock | Studio Romantic

Qué aspectos enfatizar

Desea presentarse como capaz y confiado al responder esta pregunta. Para lograrlo, tenga en cuenta estos puntos:

Centrarse en las necesidades de la organización

Hay muchas formas en las que puede producir un impacto, pero en lugar de enumerarlas todas, adapte su respuesta para alinearse con las necesidades más importantes del puesto y la empresa. Revise el sitio web de la compañía, hable con los empleados (si puede) y mire las noticias para obtener información sobre los problemas que afronta la compañía. Use su investigación para adaptar su respuesta.

Asegúrese de no centrarse únicamente en sus especialidades. Es esencial que conecte su respuesta con los objetivos corporativos.

Además, las características o habilidades que posee deben estar relacionadas con el nicho de negocio y el empleador debe encontrarlo útil si lo seleccionan en la entrevista. Debe ser lo suficientemente efectivo y flexible para moldearse de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Muestre su mejor talento

Si ha ganado un premio o reconocimiento de cualquier tipo, menciónelo en su respuesta. Cualquier reconocimiento de un empleador anterior es el tipo de prueba que le interesa a un futuro empleador. Muestra que fue valorado por su contribución.

Los números refuerzan el mensaje

Respalde sus “hazañas” usando números para mostrar cómo ha agregado valor en roles anteriores. Por ejemplo, ¿redujo el tiempo necesario para completar una tarea? ¿Mejoró la satisfacción del cliente? ¿Aumentó las ventas de una empresa en cierto porcentaje? Los números brindan evidencia concreta de cómo contribuyó a una empresa y cómo probablemente contribuirá en el futuro.

Conecte sus habilidades con los beneficios obtenidos

Ayude al entrevistador a entender exactamente cómo sus logros pasados ​​se relacionan con el trabajo. Indique específicamente cómo se relacionan con lo que la empresa necesita. Por ejemplo, después de haber compartido uno de sus logros, resuma las habilidades clave que utilizó y cómo beneficiarán a la empresa.

Acentúe lo positivo

Es poco probable que tenga todas las habilidades solicitadas, pocos candidatos las tienen. No se preocupe.

Puede hablar sobre sus éxitos y entusiasmopor aprender cosas nuevas rápidamente.

También hable sobre su satisfacción por superar retos difíciles y superar desafíos imprevistos. Compartir estas historias es una prueba de que puede aceptar el desafío de aprender cosas nuevas.

Errores a evitar

«¿De qué maneras cree que puede hacer una contribución a nuestra empresa?» es un tipo común de pregunta que utilizan los entrevistadores para evaluar al candidato. Asegúrate de evitar estos errores:

No sea vago

En otras palabras, no se limite a decir que es trabajador o que tiene excelentes habilidades de comunicación. Las generalizaciones no ayudarán al entrevistador a saber que realmente puedes hacer el trabajo.

Respalde sus afirmaciones con ejemplos de ocasiones en las que se esforzó y realizó un trabajo difícil o comunicó información importante a los clientes.

No sea prolijo

Hay muchas maneras en las que podría contribuir potencialmente a la empresa. Elija los mejores y más relevantes ejemplos. Por lo general, dos o tres puntos clave son suficientes para demostrar que se destacará en el trabajo.

Descarte lo irrelevante

Evite resaltar habilidades que no están relacionadas con el trabajo. Si no puede relacionarlos directamente con el puesto de trabajo al que aspira no hay necesidad de mencionarlos.

No sea arrogante

Es posible parecer demasiado confiado. Incluso si ya ha hecho el trabajo antes y ha tenido un gran éxito, no se exceda. Indique los hechos y evite alardear de sus acciones. Aderece sus logros con una buena dosis de humildad.

Uno de los aspectos más importantes que la mayoría de nosotros no entendemos es que, cuando el entrevistador hace una pregunta tan engañosa, principalmente observa cómo el candidato maneja la situación.

Su respuesta no importa tanto como su manera, la forma en que responde a la pregunta.

No exagere

Todos los responsables de recursos humanos saben que los candidatos aprenden las respuestas de Internet. Su respuesta debe ser diferente a todas las demás. No necesita exagerar cosas como que “puedo generar el doble de los ingresos de la empresa o puedo abrir nuevas sucursales de la empresa en el extranjero”.

Sea práctico y responda con lógica. Debe ser muy específico y hacer coincidir sus aspiraciones con las habilidades que posee.

Al preparar su respuesta utilizando estas pautas, le muestra al entrevistador que comprende el puesto, conoce la empresa y que es un candidato que ofrece valor.