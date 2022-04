Semana Santa: ¿Devoción o solo tradición y espectáculo?

Reflexiones ante las bellas tradiciones que llenan estos días las calles de Ferrol y de muchas otras ciudades de España y América Latina

Esta primavera volveremos a pedir escaleras para subir a la cruz, volveremos a escuchar tambores, a recitar saetas, a repartir caramelos. Esta primavera volverán la Virgen de Dolores, la Verónica, San Juan, el Cristo de la Agonía…, a llenar nuestras calles.

Y, con ello, vuelve el debate: ¿tradición, espectáculo emotivo o devoción sincera? Difícil respuesta, tan difícil como encontrar las palabras que acierten a describir lo que se siente cada Semana Santa en el aire de Ferrol.

Intentando marcar la frontera entre emoción y devoción, me he encontrado con que los profesionales reconocen que, en una devoción, siempre tiene que haber amor, pero no viceversa, esto es, no todo el amor conlleva devoción.

Otra gran diferencia es el tiempo: las devociones, para que lo sean, tienen que durar toda la vida. Una devoción es incondicional, no se deja de sentir aunque una pandemia haya evitado que nuestras procesiones salgan a las calles. El amor puede acompañarnos, o no, hasta el final de nuestros días.

Shutterstock | Anquetil Anthony

Así que “la devoción” da un paso más profundo, más completo, más perfecto, que cualquier otro tipo de sentimiento.

Por eso, esta Semana Santa, a algunas personas las procesiones sólo les despertarán emociones, sentimientos que, con el tiempo y el roce, pueden convertirse en verdaderas devociones.

No sé si tú estás en el grupo de las emociones o de la devoción sincera; pero, estés donde estés, te invito a que vengas a mi tierra, a Ferrol, y descubras una increíble Semana Santa:

El domingo, las calles se llenan de palmas para recibir al Señor en la Borriquita; con dos cofradías, la de las Angustias y la de Dolores, abriendo el paso.

El lunes, las magnífica tallas del Cristo Rey y la Virgen de la Amargura entonan tu alma para los días que se aproximan.

El miércoles, marinos, pescadores y marineros, todas las familias de la zona vinculadas a la mar, acompañan al Cristo de los Navegantes por el barrio portuario de la ciudad. Además, mis nazarenos preferidos, mis hijos, procesionan junto al Cristo del Perdón y a María Santísima de los Desamparados, con la Cofradía de las Angustias.

El jueves, la Virgen de las Angustias acompaña a su Hijo por las calles ferrolanas durante la tarde. Y, por la noche, es la Brilat la que custodia a la Virgen de la Piedad. Mi recomendación es que te hagas un hueco en la plaza de Amboage y esperes a la retirada de esta procesión de la Cofradía de los Dolores; es la más andaluza de las cofradías del Norte. Sus costaleros bailan los tronos en determinados lugares de la ciudad y antes de guardarlos en “el corralón” de la cofradía. A lo largo de la noche del jueves, María, su madre, nuestra madre, es levantada a una mano por los costaleros enfrente de su Hijo; mientras que la Brilat (Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable) entona la canción “Una madre nunca se cansa de esperar”.

El viernes por la mañana, San Juan, la Verónica, el Señor y nuestra Madre, se encuentran en la Plaza de Armas; conscientes de lo poco que falta para culminar la Pasión. A las seis de la tarde, sale la procesión del Santo Entierro, con una urna espectacular que contiene la talla de nuestro Señor yacente. “Os Caladiños”, callados desde las once de la noche, acompañan a la Virgen de los Dolores por las calles del centro. Un silencio que permanece también durante el sábado cuando sale la procesión de la Virgen de las Angustias. Esta talla es muy querida en el barrio de Esteiro, un barrio obrero, humilde, que vuelve los ojos a su Madre a través de ella; con una devoción y un cariño que se pueden apreciar en las joyas que han regalado personas particulares. Algunas de ellas han sido obsequios de meretrices de la zona. Es la misma talla que sale en la procesión del jueves, pero ya no tiene a su hijo entre los brazos; ahora, con los brazos vacíos, ha cambiado tanto que casi no se la reconoce: la cara parece otra, más triste, más ojerosa.

Desde hace pocos años, y gracias a María del Carmen Arcos, antigua Presidenta de las Cofradías de Ferrol, se celebra, el Domingo de Resurrección; una procesión donde las cofradías olvidan sus rivalidades, los cofrades se quitan el capuz, y celebran la Resurrección como se merece: es un momento de auténtica Acción de Gracias.

Shutterstock | Anquetil Anthony

No te creas que esto es todo. Me falta nombrar más Cofradías, más procesiones. Me faltan detalles por describir, pero lo esencial es que ésta, «mi Semana Santa», no deja indiferente a nadie.

Personalmente, puedo decir que los deseos de «mi yo de 9 años» de secar Su rostro como lo hizo la Verónica; de ofrecerle una sonrisa en medio del griterío, me acompañarán con la misma intensidad durante el resto de mi vida.

Puede que algunos costaleros y cofrades, o algunos de los que ven pasar la procesión, no sean auténticos devotos; pero recuerda que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Si las procesiones, las tallas, las saetas, sólo te despiertan una emoción, un sentimiento puntual; puede que sea ese primer gran paso para una devoción sincera y profunda.

Creo firmemente que los sentimientos que se despiertan en el alma esos días serán valorados por toda la eternidad; y serán tenidos en cuenta para la entrada en el Cielo de muchas almas. ¿Semana Santa en Ferrol… Why not?