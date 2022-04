La mirada de esperanza puesta en el Papa de una joven ucraniana en Malta

Desgarrador testimonio: "He rezado por Ucrania, soy ortodoxa, pero al final Dios es solo uno para todos nosotros. Para nosotros los ucranianos es muy importante recibir el apoyo del Papa y de la Iglesia, porque él puede hablar de lo que ocurre y orar por nosotros"

En el momento después de la comunión, en la misa oficiada por el Papa Francisco en plaza de los Graneros de Floriana (Malta), se pudo ver una pareja envuelta en la bandera de la Ucrania fundida en un abrazo extenso.

Maria Paola Daud | ALETEIA

La conmoción y el llanto de ella era lograba transmitir en modo espontaneo y transparente el horror que vive su país, en estos momentos.

Aunque si llegó a Malta con su hija, hace 3 años atrás, su sufrimiento y preocupación son evidentes por los miembros de su familia que han quedado todavía allí, como su madre anciana y los hermanos que están en el ejército.

Por eso no dudaron en acoger en su casa a Rita (Margaryta), quien al final de la misa dio su testimonio a Aleteia.

Hace tres semanas escapé de Kiev

El apoyo del Papa es muy importante para nosotros los ucranianos

“Tengo 26 años, (nos cuenta Rita), y soy de Kiev. Era estudiante de arte en Ucrania y trabajo como mediadora cultural.

Me escapé de Kiev hace tres semanas, porque era muy peligroso, pienso que lo puedes entender…

Vine aquí a Malta a la casa de unos queridos amigos de familia, porque no tengo parientes en el extranjero. Me dieron la bienvenida y me ayudaron.

Estoy feliz de que Malta haya accedido a ayudar a los ucranianos, como toda Europa.

Me siento muy afortunada y agradecida…Agradecida por esta oportunidad de estar aquí ahora y poder ver al Papa.

Es un momento precioso para nosotros, escuchar sus palabras de apoyo a Ucrania.

He rezado por Ucrania, soy ortodoxa, pero al final Dios es solo uno para todos nosotros.

Para nosotros los ucranianos es muy importante recibir el apoyo del Papa y de la Iglesia, porque él puede hablar de lo que ocurre y orar por nosotros.

Nos sentimos unidos a los otros, con la gente del lugar y con todos en el mundo.

Necesitamos apoyo, apoyo moral, y el apoyo de Dios…

Sé lo peligrosa que es Kiev en este momento, pero estaríamos muy agradecidos si él viniera a visitarnos… tal vez cuando sea más seguro.

Creo que sería un gran evento. ¡Lo esperamos con ansias!…

Justamente el Papa Francisco, luego en el Ángelus pidió de nuevo y con insistencia: “para que rezaran por la “martirizada” Ucrania y por su pueblo que escapa de la Guerra.”