El Papa: «Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer» para parar la guerra de Ucrania

"No aprendemos, estamos enamorados de las guerras y del espíritu de Caín”. En un diálogo con periodistas en su vuelo de regreso de Malta.

“Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer y la Santa Sede, especialmente la parte diplomática, el cardenal Parolin y monseñor Gallagher, están haciendo todo, pero todo, no podemos publicar todo lo que hacen, por prudencia, por confidencialidad, pero estamos al límite de esta labor”.

«¡No hemos aprendido!”, dijo el Papa Francisco sobre la guerra. “Que el Señor se apiade de nosotros, de todos nosotros, ¡todos somos culpables!”. Lo dijo en su diálogo con los periodistas en el vuelo de regreso de Malta (2 y 3 de abril). Tras recordar lo que le impactó de la acogida de la isla, volvió a hablar del conflicto en Ucrania.

El papa Francisco reiteró que toda guerra nace de una injusticia y lamentó la proliferación de las armas, “armas atómicas”. El Sucesor de Pedro criticó la falta de memoria respecto a las guerras del pasado. “Setenta años después hemos olvidado todo eso”.

«Somos tercos»

“Pero somos tercos como humanidad. Estamos enamorados de las guerras, del espíritu de Caín. No es casualidad que al principio de la Biblia exista este problema: el espíritu «cainista» de matar en lugar del espíritu de paz.”

Sucesivamente, el Papa dijo que lloró por los caídos en la guerra mundial, sobre todo jóvenes:

“Cuando fui a Redipuglia en 2014 y vi los nombres de los chicos, lloré. Realmente lloré de amargura. Luego, uno o dos años después, en el Día de los Muertos fui a celebrarlo a Anzio y vi los nombres de los chicos que habían caído allí. Todos jóvenes, y yo también lloré allí…Hay que llorar sobre las tumbas”.

Y lamentó la indiferencia política: “Cuando tuvo lugar la conmemoración del Desembarco de Normandía, los jefes de gobierno se reunieron para conmemorarlo. Pero no recuerdo que nadie hablara de los 30.000 jóvenes que quedaron en las playas.La juventud no importa. Eso me hace pensar. Me entristece. No aprendemos. Que el Señor se apiade de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables”.

© Vatican Media

Viaje a Kiev, en interrogante

Francisco contó que Polonia también le ha invitado a visitar el país, frontera con Ucrania, donde el cardenal Krajewski “llevó dos ambulancias” y compartió con los refugiados ucranianos allí.

Luego admitió que, aunque el viaje a Ucrania “está en la mesa”, no significa que pueda realizarlo: comentó que estudia “si es conveniente hacerlo”.

“La guerra es siempre una crueldad, una cosa inhumana, que va contra el espíritu humano, no digo cristiano, humano”. Así respondió el Papa a la pregunta de Jorge Antelo Barcia (ARN) que le contó al Sucesor de Pedro sobre el cementerio de cadáveres a cielo abierto en las calles de Bucha (Ucrania).

El Papa habló del “espíritu de Caín, el espíritu cainita” detrás de las atrocidades de la guerra.

Y confirmó:

“Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer y la Santa Sede, especialmente la parte diplomática, el cardenal Parolin y monseñor Gallagher, están haciendo todo, pero todo, no podemos publicar todo lo que hacen, por prudencia, por confidencialidad, pero estamos al límite de esta labor”.

¿Posible encuentro con el patriarca de Moscú?

El líder de la Iglesia Católica también dijo que “desde hace algún tiempo, se había pensado en una reunión con el Patriarca Kirill, se está trabajando en esto y se está pensando en el Medio Oriente” para realizar una visita apostólica.

Vladimir Putin

Por otro lado, Gerry O’Connel (America Magazine) preguntó al Papa si había hablado con el Presidente Putin desde que comenzó la guerra, ¿qué le diría hoy?

El Papa dijo que todo era público. “Nada de lo que he dicho es confidencial para mí”. “Tuve noticias del Presidente de Rusia a finales de año, cuando me llamó para desearme lo mejor.”. “Escuché al Presidente de Ucrania dos veces. Entonces, el primer día de la guerra pensé que debía ir a la embajada rusa para hablar con el embajador, que es el representante del pueblo, y hacer preguntas y dar mis impresiones sobre el caso”.

Francisco mantiene abierta su línea de diálogo con Rusia. “Los mensajes que he dado a todas las autoridades son los que he dado públicamente. No me gusta el doble lenguaje”.

“Guerras injustas” y compra de armas

Ante las dudas sobre si existen “guerras justas e injustas”, el Papa afirmó que “toda guerra nace de una injusticia, siempre. Porque ahí está el patrón de la guerra. No hay un patrón de paz.”

En esta línea, “hacer inversiones para comprar armas”, anotó. “Dicen: pero los necesitamos para defendernos. Ese es el patrón de la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo respiró «nunca más guerra» y paz.”

Periodistas muertos

“También -añadió- escuché al arzobispo mayor de Kiev, monseñor Schevchuck. Luego, cada dos o tres días tengo noticias de una de ustedes, Elisabetta Piqué, (corresponsal de La Nación de Argentina) que estuvo en Lviv y ahora está en Odessa”.

Entretanto, el Papa dijo que lamentaba la muerte de los periodistas que han ido a Ucrania para informar sobre la guerra: “Me gustaría dar mis condolencias por sus colegas que han caído. Que estén o no en el bando no importa. Pero su trabajo es para el bien común”.

La salud del Papa

“Mi salud es un poco caprichosa, tengo este problema en la rodilla que me está causando problemas al caminar, al andar, es un poco molesto, pero está mejorando, al menos puedo andar”. Respondió el Papa a la periodista Andrea Rossitto (TVM) que le preguntó sobre la gonalgia que sufre en la rodilla derecha.

“Hace quince días no podía hacer nada. Es una cosa lenta”, añadió, y, sostuvo “que a esta edad no se sabe cómo va a acabar el partido”.

Respecto a la acogida que le depararon en Malta, el Pontífice explicó que le impresionó el “entusiasmo impresionante de la gente, tanto en Gozo como en La Valeta y en los demás lugares”.

«Europa fue hecha por los inmigrantes»

El Papa destacó que uno de los problemas que más le impresionó en el pequeño país del Mediterráneo ha sido el de la migración.

“El problema de los migrantes es grave porque Grecia, Chipre, Malta, Italia, España son los países más cercanos a África y Oriente Medio y aterrizan aquí, vienen aquí, ¡los migrantes deben ser siempre bienvenidos! El problema es que cada gobierno tiene que decir cuántos pueden recibir normalmente para vivir allí”.

Entonces, insistió, “esto requiere un acuerdo con los países de Europa y no todos están dispuestos a recibir a los inmigrantes. Olvidamos que Europa fue hecha por los inmigrantes”.

«Hay lagers en la costa libia»

“Hoy he estado en el centro de acogida de migrantes y las cosas que he oído allí son terribles, el sufrimiento de estas personas para llegar hasta aquí y luego los lagers. Hay lagers, que están en la costa libia, cuando los devuelven. Esto parece criminal, ¿no? Por eso creo que es un problema que toca el corazón de todos. Al igual que Europa hace sitio generosamente a los ucranianos que llaman a la puerta, también lo debe hacer a los otros que vienen del Mediterráneo”.

Francisco manifestó su emoción al escuchar “los testimonios” de los migrantes que sufren: “uno que habló hoy tuvo que pagar cuatro veces” a los traficantes.

Con información del Vatican News.