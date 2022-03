Ołena Zelenska, Primera Dama de Ucrania, lidera la evacuación de los niños con cáncer

"¡Nuestros niños sin duda se recuperarán y regresarán a una Ucrania pacífica, libre, reconstruida y segura!", escribió Olena Zelenska, Primera Dama de Ucrania.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, trabajó personalmente para asegurar que los niños con cáncer pudieran ser evacuados del país y colocados en hospitales fuera de Ucrania. Como afirmó en las redes sociales, «no ha habido proyectos similares en la práctica médica mundial antes».

Niños enfermos de Ucrania

Todo el proceso, que duró varios días, fue supervisado por la oficina de Zelenskaya y el Ministerio de Salud de Ucrania. Funcionó, aunque la lucha para evacuar a los niños fue muy difícil. “Conectamos socios, voluntarios, embajadas y clínicas. Me alegro de que hayamos logrado crear un sistema para la salida segura de los niños ucranianos al extranjero para continuar el tratamiento”, escribió.

73 niños irán a departamentos de oncología en Polonia y otros países, incluyendo Francia, Alemania e Italia. “Son pacientes jóvenes con cáncer de Ucrania. Ayer se escondían del fuego en el sótano de las clínicas. Ahora cruzan la frontera polaca para encontrar seguridad y, lo más importante, continuar con su tratamiento. ¡Ningún agresor en el mundo puede impedir que ganen la lucha contra la enfermedad!”. – escribió Olena Zelenska.

Esta es una de las contadas ocasiones en que Olena Zelenska sale a la palestra. Con 44 años, arquitecta y guionista de profesión, su vida dio un vuelco cuando su marido, Volodímir Zelenski, ganó las elecciones presidenciales de Ucrania. Tienen dos hijos –Aleksandra, de 17 años, y Kiril, de 9– y Olena decidió, al producirse la invasión rusa, que permanecerían los cuatro juntos en su país.

“Mi esposo siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra. No soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes… No está en mi carácter”, dijo en una entrevista para la revista ‘Vogue’ en 2019. Sin embargo, ahora sabe que su liderazgo es una contribución esencial para los ucranianos.

Traduciendo sus informes médicos

El Prof. Piotr Czauderna, jefe del Departamento de Cirugía y Urología Infantil y Juvenil de la Universidad Médica de Gdańsk estuvo involucrado en toda la operación de transporte de los niños y fue a quien la primera dama agradeció su cooperación en la «sagrada causa de salvar a los niños«. También agregó que la ayuda no sería posible sin la participación de la Cancillería del presidente de la República de Polonia.

Los niños enfermos de Kiev, Járkov, Zhytomyr, Cherkasy y Khmelnytsky primero fueron al Centro Médico Especializado en Niños de Ucrania Occidental en Lviv. Allí, después de investigar y traducir la documentación médica a otros idiomas, a algunos de ellos ya los han transportado de manera segura a través de la frontera entre Polonia y Ucrania. Este es el primero de varios «convoyes de vida» planificados.

“¡Nuestros hijos sin duda se recuperarán y regresarán a una Ucrania pacífica, libre, reconstruida y segura!”, y “la enfermedad y la guerra retrocederán y perderán. Ganará la salud, la paz y la vida”, añadió Zelenska.