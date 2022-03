El diseñador de Balenciaga confiesa su trauma con un desfile

El actual director creativo de Balenciaga, Demna Gavsalia, también tuvo que huir de Georgia en 1993 cuando Rusia invadió su país, convirtiéndose en un “refugiado para siempre”.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania muchos sectores de la población y también las empresas muestran públicamente su apoyo al país y ayudan en la medida en que pueden a la población ucraniana. El mundo de la moda también lo ha hecho.

Un ejemplo fue el último desfile de la colección Otoño/Invierno 2022 de la firma Balenciaga, celebrado durante la Semana de la Moda de París, que resultó ser un sentido homenaje a Ucrania, a los ucranianos que resisten en su país y a los miles que huyen convirtiéndose en refugiados.

Puedes ver aquí imágenes del desfile:

La firma de moda, además de eliminar hace unos días todas sus publicaciones de Instagram dejando únicamente una con los colores de la bandera de Ucrania, eliminó la dirección de su página web sustituyéndola por otra para recaudar fondos con destino a los miles de refugiados que han salido del país invadido.

Victoria del amor y la paz

Una sencilla camiseta azul y amarilla colocada encima de las sillas de los invitados al Desfile 360º sorprendía a los asistentes a su llegada. Además, Demna Gavsalia, su director creativo, hacía público minutos antes un comunicado en el que dedicó el desfile “a los intrépidos, a la resistencia y a la victoria del amor y la paz”.

El georgiano aseguró que el desfile “no necesita explicación” ya que simulaba la huida y el viaje que muchos ucranianos han emprendido. Para conseguir transmitir esa idea, los modelos desfilaron por una pasarela circular, de 360º, que representaba un desierto de nieve.

Los invitados veían a los modelos luchar contra el viento y el frío a través de un cristal que cerraba la pasarela, al igual que nosotros, vemos las imágenes de los afectados por la guerra a través del cristal del televisor.

Lo que importa es el amor humano y la compasión

Ese viaje de huida que están realizando obligadamente más de un millón de ucranianos durante los últimos días, también fue realizado por Gavsalia, tal como señaló en su comunicado:

«La guerra en Ucrania ha desatado el dolor de un trauma pasado que he arrastrado desde 1993, cuando lo mismo sucedió en mi país natal y me convertí en un refugiado para siempre. Para siempre, porque eso es algo que se queda contigo. El miedo, la desesperación, el darte cuenta de que nadie te quiere”

Sin embargo, añadió:

“Pero también me di cuenta de lo que verdaderamente importa en la vida, como la vida misma, el amor humano y la compasión”.

Seguir trabajando y no ceder

El director creativo de la marca aseguró que trabajar en este desfile ha sido muy duro para él y para su equipo. En un momento tan dramático como el que estamos viviendo, dijo, “la moda pierde su relevancia y su derecho de existir. La semana de la moda suena a algo parecido al absurdo”.

De hecho, tal como confirmo él mismo, llegó a pensar en cancelar el desfile. Pero luego se dio cuenta de que hacerlo significaría “ceder, rendirme al demonio que ya me ha hecho tanto daño durante los últimos 30 años. He decidido que no puedo seguir sacrificando partes de mí por esa guerra de ego sin sentido y sin corazón.

Cancelar el desfile «significaría ceder, rendirme al demonio».

Tu vida en una bolsa

Toda la puesta en escena del desfile fue una metáfora y un recuerdo a las víctimas de Ucrania. Incluso la música, ya que el desfile estuvo acompañado por una banda sonora de piano, en su primera parte, seguido por música tecno que recordaba los bombardeos de la guerra.

Demna Gvasalia cuidó todos los detalles y acompañó a sus modelos con unos bolsos de tamaño XL que recordaban una bolsa de basura. Una referencia a la escasez que sufren los refugiados y a la necesidad de llevarse una vida entera a cuestas en un triste paquete.

Colores de la bandera ucraniana

El negro fue el protagonista de casi toda la colección, pero los dos últimos looks guardaban un homenaje final para provocar una fuerte emoción entre el público: un modelo con chándal amarillo seguido por otra modelo con un vaporoso vestido azul con una enorme cola que ondeaba al viento.