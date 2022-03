San Juan José de la Cruz, un superior humilde y servicial

Se llamaba oficialmente Carlo Gaetano Calosirto y nació en 1654 en la isla de Ischia, en la costa italiana próxima a Nápoles.

Ingresó a los 16 años en la Orden Franciscana de aquella ciudad y pronto tuvo fama de hacer milagros en vida.

También era conocido por su austeridad y sus éxtasis, y se dice que tenía el don de la bilocación.

En el año 1674, se le envía a fundar el monasterio de Afila, en el Piamonte, sin ser siquiera sacerdote. Trabajará con sus manos como cualquier peón.

Poco después es ordenado sacerdote y se le nombra superior. Sorprendentemente, san Juan José de la Cruz es la máxima autoridad y al mismo tiempo se pone al servicio de todos y se encarga de las tareas más humildes.

En 1702, este santo será designado vicario provincial de la Reforma Alcantarina de Italia.

Falleció en 1739.

Santo patrón

San Juan José de la Cruz es patrono de la isla italiana de Ischia. En el Castello Aragonese (en la imagen) hay una capilla dedicada a él.

Oración

Divino Señor, la santidad de san Juan José de la Cruz se reveló

en los dones de profecía, sanación, éxtasis, levitación en la oración y bilocación.

Dada su reputación, sus superiores

lo pusieron a cargo de establecer un nuevo monasterio incluso antes de ser ordenado. Asombrado por esta responsabilidad,

humildemente se unió al grupo de trabajadores y trabajó duramente.

Te entrego mi deseo de ser santo.

No me permitas buscar la santidad por el deseo de tener dones sobresalientes,

sino que ayúdame a imitar el ejemplo de san José en el servicio,

alegremente trabajando duro

para completar cualquier responsabilidad que me sea asignada.

San Juan José de la Cruz, ruega por mí.

Amén.