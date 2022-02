Conmovedora imagen: Rezando en Kharkiv después de las bombas

En los suburbios de esta ciudad en el noreste de Ucrania , actualmente se desarrollan batallas con las tropas rusas. Kharkiv fue una de las primeras ciudades en ser atacada en la invasión lanzada esta mañana. En la madrugada, un grupo de habitantes se reunía al aire libre para orar .

Pray for the people. 🙏 – CNN Shows People Huddled in Prayer on Kharkiv’s Main Square https://t.co/nwwDIyRRwtpic.twitter.com/2KM1hsS9Ye — Alexandra Datig | Front Page Index 🇺🇸 (@alexdatig) February 24, 2022

Por su parte, Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de la Iglesia grecocatólica de Ucrania, ha cancelado su participación en un congreso con el Papa Francisco en Florencia este fin de semana. Se trata del Congreso entre Obispos y Alcaldes del Mediterráneo, previsto para este domingo 27 de febrero.

En una carta enviada ayer a la organización del congreso, el arzobispo afirmó: «En este momento tan dramático para mi pueblo, estoy seguro que entenderán mis motivaciones».

Polonia también tiembla

Los polacos también rezan por la paz en Ucrania. Hoy, se celebró una santa Misa en la tumba de San Juan Pablo II en la basílica de san Pedro, presidida por el arzobispo de Lodz , Grzegorz Ryś.

«Estad en paz unos con otros. Quizá sea esta la pequeña cosa por la que podemos empezar, de la que – quién sabe – si depende o no la paz mundial. Alguien dirá: No tengo influencia en lo que está pasando en Ucrania. No tengo influencia en lo que decida el señor Putin. No, no la tienes. Pero tienes una influencia real en lo que sucede entre tú y tu hermano» – enfatizó durante la homilía.