El Papa a los padres: Sueñen, recen, trabajen y amen como San José

Audiencia General. En la catequesis de hoy, el papa Francisco reflexionó sobre la figura de san José como hombre que sueña.

El papa Francisco pensó hoy en los padres y madres que enfrentan varias pruebas en la vida junto a sus hijos e hijas. A ellos instó a soñar, porque Dios no les abandona nunca. Y les ha puesto como ejemplo a San José, padre putativo de Jesús y esposo de María: «hombre que sueña». Pero, también habló de una fe concreta y no espiritualista, no un sentir abstracto. Por el contrario, dijo: “José rezaba, trabajaba y amaba”.

En la audiencia general del miércoles 26 de enero de 2022, el Papa invitó a rezar, trabajar y amar a los padres y madres. Pues, san José que pasó varias dificultades, nunca ha dejado de comunicarse con Dios con la oración, de hecho, dijo que le envío mensajes en sueños, a pesar de que fue refugiado, perseguido, tuvo dudas.

Sin embargo, Dios acompañó a San José y su familia mientras ejercía el duro trabajo de carpintero y velaba por María y por el niño Jesús. «Y por esto recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Encomendémonos a él y a su intercesión”.

Por ello, recomendó esta oración que rezó junto a los fieles y peregrinos presentes en la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano:

San José, hombre que sueña,

enséñanos a recuperar la vida espiritual

como el lugar interior en el que Dios se manifiesta y nos salva.

Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil;

ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica. Que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del Espíritu, nuestro corazón alentado por Su fuerza

y nuestros miedos salvados por Su misericordia. Amén.

Por otro lado, hizo hincapié en el «poder de la oración» que hace «entrar la luz en las situaciones de oscuridad«.

En la catequesis, el papa Francisco reflexionó sobre la figura de san José como hombre que sueña.