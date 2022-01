¿Estuviste en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá?

¡Cuéntanos!

23 de enero del 2019. El sol era inclemente. Caminaba por las calles de Panamá con un calor sofocante, sediento, cuando de pronto veo frente a mí a este buen hombre sentado junto a cientos de botellas de agua cristalina, sumergidas en abundante hielo.

Pasé a su lado y me dijo amablemente:

“¿Tienes sed? Toma una botella de agua, es gratis.”

Al ver este gesto de solidaridad con los peregrinos, lo entrevisté. La entrevista rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Algo curioso ocurrió con la entrevista. Tengo un amigo que vive en Canadá, se llama Roberto Murillo. Su hijo vino como peregrino y Roberto me escribe por whatsapp:

“Claudio, vi tu video, mi hijo está en Panamá. En este momento justo se encuentra tomando agua embotellada que le ofreció el señor que entrevistaste”.

“¡Qué increíble coincidencia!” le respondí, “¡Vivo a pocas cuadras!”.

Le di la dirección y su hijo pudo venir a saludar y a disfrutar el almuerzo con un refrescante jugo de fruta natural.

Espíritu fraterno

La Jornada Mundial de la Juventud se realizó en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.

Aleteia estuvo presente con su reportero Chucho Picón, quien realizó cientos de entrevistas y reportajes estupendos.

Las casas de los panameños acogían a los peregrinos como uno más, coordinado a través de las parroquias.

Recuerdo a los peregrinos caminando por las calles sofocados por calor y desde las casas con una manguera les rociaban agua para refrescarlos o les ofrecían la clave del Internet para que contactaran a sus familias.

El espíritu de hermandad reinó en Panamá durante la JMJ.

Los crímenes disminuyeron drásticamente en esos días, existía un ambiente de entusiasmo y espiritualidad único, indescriptible.

Todos buscaban a Dios, un propósito en sus vidas para servirle y entregar sus vidas al amor de los amores.

Recordando el acontecimiento

Soy panameño y no me pude resistir a conservar esos momentos únicos que no se repetirían.

Salí varios días con mi esposa a registrar el maravilloso evento que cambiaría muchas vidas.

Fue un evento que nos unió como hermanos.

Recuerdo con emoción el gesto maravilloso del rabino Gustavo Kraselnik de la congregación de mi familia, la Kol Shearith Israel, quien anunció que abriría las puertas de la sinagoga para acoger a 50 peregrinos católicos de todo el mundo.

Se sentía en el ambiente un entusiasmo que se contagiaba, la alegría de los jóvenes era

desbordante.

Hoy me senté a ver mis fotos y videos de la JMJ. Recordé esos días en que todos hablaban

maravillados del entusiasmo de nuestra juventud, de su alegría que permeaba en nuestros

corazones.

Entusiasmo juvenil

Una tarde salí con mi esposa Vida y encontré un grupo de peregrinos que venían de Perú.

Estaban acompañados por un fraile franciscano. Cantaban. Se desbordaba su entusiasmo.

En ese momento portaba una buena cantidad de mis libros en el auto por lo que me di gusto obsequiándoles.

Al final tomamos una foto para el recuerdo. ¿Conoces alguno de ellos? Envíale mis saludos desde Panamá.

Cortesía

En esos preciosos días de enero, vivimos la hermandad, honramos el “sí” de la Virgen María, nuestra Madre y aprendimos a crecer en nuestra fe y a valorar y amar más a nuestra Iglesia, que es santa, católica y apostólica.

Tuve el privilegio de ver la cruz peregrina o “cruz de los jóvenes” que lleva más de 20 años

viajando por el mundo como un signo de esperanza, presente en las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Cortesía

¿Te has preguntado alguna vez qué dice en la placa que la acompaña? Tomé esta foto.

Cortesía

Te dejo ahora con las palabras que pronunció el papa Francisco a los jóvenes voluntarios de la JMJ de Panamá, para que las recuerdes y las hagas vida.

“Ahora llega el momento del envío: vayan cuenten, vayan testimonien, vayan contagien lo

que han visto y oído. Y esto no lo hagan con muchas palabras sino, como lo hicieron aquí, con gestos simples y con gestos cotidianos, esos que transforman y hacen nuevas todas las cosas, esos gestos capaces de armar lío, un lío constructivo, un lío de amor”.

