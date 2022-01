En Medjugorje, «ningún milagro ha sido reconocido oficialmente»

Entrevista a David Murgia, autor de una investigación sobre el proceso canónico de las apariciones: "Para el creyente, la presencia o ausencia de un milagro no debe ser la principal razón para ir a Medjugorje"

Las apariciones de la Virgen a seis videntes en la pequeña localidad de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, no dejan de intrigar. Hasta el punto de que el Vaticano puso en marcha en 2010 una comisión de investigación, para arrojar luz sobre un fenómeno que comenzó en 1981 y que continúa hoy.

En un libro publicado en italiano en diciembre de 2021, Processo a Medjugorje, el periodista David Murgia, que tuvo acceso al expediente de la comisión que funcionó durante cuatro años, revela en particular que Roma no ha reconocido ningún milagro.

Aquí la entrevista a David Murgia, periodista de TV2000, el canal de televisión católico perteneciente a la Conferencia Episcopal Italiana.

– Ya se ha escrito mucho sobre Medjugorje. ¿Qué más revela tu libro?

El 11 de febrero de 2020 publiqué el «informe final», que es el resumen de toda la investigación de 4 años realizada por la comisión.

En él, estaba escrito que las primeras siete apariciones eran verdaderas; que cinco de los seis videntes eran creíbles; que se construiría un nuevo santuario en la montaña de las apariciones; y que Medjugorje era un fenómeno a tener en cuenta.

Más tarde, entré en posesión de todas las actas, todos los resúmenes de las reuniones celebradas por la comisión. Mientras los leía, me di cuenta de que mucho de lo que estaba escrito allí no estaba incluido en el informe final.

Así, no se mencionaron los milagros, ni las conclusiones sobre el estado psicológico de los videntes, ni siquiera las tensiones que hubo dentro de la comisión investigadora.

– ¿Cómo obtuviste acceso a los documentos de la comisión?

Estos documentos me los dio un amigo. Los he verificado más de una vez con los miembros de la comisión, sin que ellos rompieran el secreto papal.

Cuando leí las 1.200 páginas del expediente, fue como una película, una historia de detectives ambientada en un período de 30 años. Decidí escribir este libro porque pensé que con él la gente ciertamente podría tener más elementos para entender lo que está pasando en Medjugorje.

– Explicas que no se ha reconocido ningún milagro. ¿Cómo llegó la comisión a esta conclusión?

Hubo 487 casos de supuestas curaciones presentados en la parroquia de Saint James en Medjugorje. Los miembros de la comisión fueron allí para estudiar los archivos. Seleccionaron diez. Por casualidad, resultó que estos eran casos que solo involucraban a mujeres.

De estos diez casos, solo dos finalmente tuvieron documentación suficiente para un estudio en profundidad. El consejo médico de la Congregación para las Causas de los Santos examinó entonces estos dos casos.

El primero involucró a una mujer con esclerosis múltiple. En 1984 fue a Medjugorje. Segura de haber presenciado una aparición, comenzó a caminar, recorriendo diez kilómetros descalza.

Después de revisar el caso, la junta médica dijo que la mujer se había curado. Pero no por un milagro, sino gracias a la medicina que estaba tomando, que obviamente la alivió.

La segunda era una mujer que se quejaba de tener una trombosis severa y afirmaba haber sido curada en Medjugorje.

La investigación médica concluyó lo contrario, considerando que la mujer en cuestión no había sido afectada por una trombosis sino por otra patología curable.

Al final, ningún milagro ha sido reconocido oficialmente. Pero debe recordarse que el hecho de que no se hayan reconocido milagros no significa que no los haya.

– ¿Por qué crees que no se hizo pública la investigación sobre los milagros?

Porque ese no es el aspecto más importante en mi opinión. Podemos decir con seguridad que la fe no depende de creer en un milagro. Para el creyente, la presencia o ausencia de un milagro no debe ser la principal razón para ir a Medjugorje.

La paradoja es que se puede ser perfectamente cristiano sin creer en Lourdes, Fátima, La Salette, Medjugorje, porque el cristiano debe creer sólo en Jesucristo y su Evangelio.

– ¿Se harán públicos alguna vez los documentos de la investigación del Vaticano?

No sé; probablemente no por ahora. Quizás en el futuro lo sean para mostrar la metodología de la investigación.

Mientras estudiaba el trabajo realizado por esta comisión, me di cuenta de cuántas personas inteligentes estaban trabajando en la Iglesia y en silencio. Por primera vez, esta comisión está utilizando un método científico para estudiar estos fenómenos. Hasta Fátima, Lourdes y La Salette se utilizaron normas canónicas que quizás deberían ser actualizadas.

Allí, la comisión realizó una investigación escuchando a todos los testigos, comprobando los elementos documentales y testimoniales. Fue sobre todo allí para estudiarlo.

Es importante destacar que, por primera vez, una comisión papal investigó cuando el fenómeno de las apariciones no ha terminado. Las siete primeras han sido reconocidas, mientras que el Vaticano no ha dictado sentencia sobre las siguientes.

– La comisión concluyó su trabajo en 2014. ¿Cree que Roma podría retomar el fenómeno de Medjugorje una vez más?

Medjugorje es un fenómeno muy divisivo, con gente ferozmente convencida en ambos lados, ya sea los que creen totalmente o los que no creen en absoluto.

En mi opinión, el Papa y la Santa Sede tienen razón en proceder con cautela. Eventualmente podría haber una repetición de la investigación cuando los videntes estén muertos, pero no una nueva comisión.

La intuición del Papa Francisco sobre Medjugorje es ante todo pastoral. Después de los resultados de la comisión, decidió que era bueno enviar un visitador apostólico para asegurar el buen desarrollo de la pastoral en el lugar.