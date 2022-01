Cardenal Omella: Investigaremos casos de abusos, pero no habrá comisión

El segundo grupo de obispos españoles visita al Papa Francisco luego de que él recibió un informe de 251 casos de abusos entregado por el diario EL PAÍS





“El papa Francisco ha sido muy ‘pro activo’ sobre el tema de los abusos porque ha impulsado realmente unos protocolos que ya desearía yo que todo el mundo los siguiese. En eso, el Papa ha sido valiente y ha puesto a la Iglesia en movimiento con la reforma incluso del código de derecho canónico con la reforma penal”, dijo el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal de España durante una rueda de prensa organizada en la sede del Colegio español en Roma este viernes 14 de enero de 2022.

El cardenal sostuvo en Roma, luego de reunirse con el Pontífice, que la Conferencia Episcopal de España está investigando los presuntos 251 casos de abusos recopilados en un informe por el diario local, El País, y que su corresponsal, Daniel Verdú entregó al Papa durante su ultimo vuelo papal a Grecia y Chipre (02.12.2021). “Hemos mandado a todas las diócesis y a los religiosos el informe”.

El líder de los obispos españoles ha explicado que las diócesis están respondiendo “poco a poco” a las víctimas de abusos e indicó que algunas diócesis solicitan los datos que anteriormente no tenían al referirse de nuevo al mencionado informe.

“Si había una acusación a sacerdote, pues diga de quién se trata y nosotros investigamos. Eso hemos contestado a EL PAÍS. Siempre con el deseo de esclarecer y llevarlo todo a término como está mandado por los protocolos de la Santa Sede y los tribunales civiles. Está el deseo de hacerlo. Y punto”, ha señalado el cardenal Omella.

Asimismo, ha descartado que la CEE esté pensando en constituir próximamente una comisión independiente que investigue los casos de abusos cometidos por clérigos o personal de la Iglesia católica en los últimos cincuenta años.

“No hace falta multiplicar entes. En cada diócesis hay la parte de los tribunales y el servicio de atención a las víctimas. Y eso es independiente. Portugal, Alemania Francia hacen lo que creen conveniente. Y nosotros también, siempre de acuerdo a los protocolos de la Santa Sede. Y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad lo veremos sobre la marcha”.

Obispos españoles en Roma

Francisco ha recibido a los obispos españoles con motivo de la tradicional visita a la Sede de Pedro, ‘ad limina apostolorum’, este viernes en la mañana,14 de enero de 2022.

El Papa ha conversado con el segundo grupo de obispos españoles, que sucesivamente han dado una rueda de prensa en el Colegio Español en Roma, con los periodistas acreditados ante la Santa Sede.

Intervinieron los arzobispos de las tres provincias eclesiásticas: el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona; cardenal Antonio.Cañizares, arzobispo de Valencia, y mons. Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.

Los obispos españoles se han repartido en cuatro grupos, para reunirse con Francisco en diferentes días entre diciembre y enero para presentarle informes sobre sus diócesis.

El Papa sobre los abusos

Precisamente, el pasado 10 de enero, en su discurso a 124 embajadores ante la Santa Sede, el Papa ha reiterado la posición de “tolerancia cero” respecto al encubrimiento de los abusos y la labor educativa a la que no debe renunciar la Iglesia.

“La Iglesia Católica siempre ha reconocido y valorado el papel de la educación en el crecimiento… Por ello, me resulta aún más doloroso constatar que en diversos ámbitos educativos ―parroquias y colegios― se han producido abusos a menores«.

Y destacó: «Son crímenes sobre los que debe haber una firme voluntad de esclarecimiento, examinando los casos individuales para determinar las responsabilidades, hacer justicia a las víctimas y evitar que semejantes atrocidades se repitan en el futuro”.

A pesar de la gravedad de estos actos, dijo el Papa Franicisco, “ninguna sociedad puede renunciar a su responsabilidad de educar. Por otra parte, es triste constatar cómo, a menudo, en los presupuestos estatales se destinan pocos recursos para la educación. Esta se considera principalmente como un gasto, mientras que, en cambio, es la mejor inversión posible”.

Las críticas al Papa

Una reportera le preguntó al presidente de la CEE sobre las criticas que recibió el Papa en España tras conceder una audiencia privada a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, el pasado 11 de diciembre de 2021 en el Vaticano.

“De las criticas no hemos hablado, el tema no ha salido. Yo creo que el Papa no entra demasiado en ese tema de las criticas. A mí me recuerda un obispo…que no quería leer los periódicos que hablaban bien de él. Y cuando hablaban muy bien de él…prefería no leerlos para no perder la paz y seguía tan tranquilo”.

El cardenal argumentó que el Papa “sabe lo que tiene que hacer” y refirió que sí alguien le pide una entrevista, audiencia u otro encuentro, la posición del Papa es pensar primero en la persona.