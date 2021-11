Yo no soy Dios pero Él me hace suyo

Yo puedo solo, soy digno, sabio y poderoso. Y los demás me deben pleitesía, pueden rendirse a mis pies y me siento bien cuando recibo alabanzas y todo tipo de halagos.

La vanidad me envenena. Puedo salvarme solo y entonces el cielo es el pago por mis servicios.

Tengo derecho a entrar y nadie puede detenerme. No necesito a Dios para entrar en el cielo. Seguro que Él está feliz conmigo.

Creo que ese perfeccionismo que construyo con mis fuerzas es lo que más daño me hace.

Quiero reflejar una imagen impoluta, perfecta. Bien peinado, bien vestido. Siempre con la palabra correcta en la boca. Todo lo sé, todo lo he visto, todo lo controlo.

No me da miedo nada porque está todo bajo mi mirada. Nada se me escapa. ¿No tengo el peligro de llegar a pensar así y querer ser como Dios?

Puedo comulgar porque he cumplido con todo, lo hago todo bien y Dios sonríe, orgulloso de mí, seguro y me da mi premio.

Esa imagen es la que destilan los fariseos. Ellos juzgan lo que está bien y lo que está mal. Condenan a los pecadores, expulsan a los infieles.

Ellos simplemente dan ejemplo porque son dignos. Sus oraciones valen más y sus actos son los que siembran santidad.

¿A qué santidad aspiro?

¿Quiénes son de verdad los santos? ¿Los que lo hacen todo bien? ¿Los que no cometen nunca errores?

Ese concepto de santidad me abruma y me aleja de Dios y de la Iglesia. Si la santidad pasa por cumplir siempre y no caer nunca no me siento llamado a vivir así.

No puedo lograrlo y me desespero. Entonces miro a Dios con dolor por no haberme hecho perfecto y fuerte. Soy débil y peco.

Y resulta que no soy más santo cuando me alejo del mundo, huyendo de las tentaciones.

Quiero ser santo cubierto del barro de esta vida, de la debilidad de los hombres con los que camino, que es mi propia debilidad.

No es una santidad espiritual que me aparta de mi vida concreta, de mi propia carne frágil. Decía el padre José Kentenich:

«Tenemos que cuidar de que, por nuestra aspiración a la santidad, no perdamos nuestra naturalidad, no nos volvamos inútiles para la vida concreta. ¡Cuántas veces se dice: este hombre es religioso, por eso no me sirve para mi comercio!». J. Kentenich, Lunes por la tarde,Tomo 2: Caminar con Dios a lo largo del día