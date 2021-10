¿Sabes cuál es la pregunta que abre el corazón?

Hay una pregunta que abre el corazón. Jesús nos indica cuál es. Él no tiene prisa en medio de su vida. Siempre tiene tiempo para lo urgente, para lo realmente importante. La voz de una persona necesitada detiene sus pasos.

Me gustaría tener esa actitud en la vida. Cuando me gritan y me piden que detenga mis pasos. Y me exigen que cambie mis planes. Cuando lo urgente tiene prioridad por encima de lo programado e importante.

Me cuesta tanto cambiar lo que tenía pensado… No quiero alterar mi agenda, mi rumbo, mis actividades.

Son importantes, pienso en mi corazón. Son valiosas. No quiero renunciar a ellas. No estoy dispuesto a cambiarlo todo.

Abrirse a lo inesperado

Pero Jesús me dice cómo tengo que ser. Jesús tiene compasión y se detiene. Da un alto a su paso. Altera su rumbo. Se vuelve flexible dejando a un lado la rigidez.

Me gusta esa forma de ser que envidio en muchos. Esa capacidad para abrirme a lo inesperado, a lo nuevo, al imprevisto.

Ser capaz de alterar lo mío, de dejar a un lado mis pretensiones y búsquedas. Esa actitud ante la vida me hace libre, me predispone para acoger lo nuevo, lo novedoso, lo que de verdad tiene valor.

Si me cierro a la novedad, me cierro a la vida. Y no aprendo a ver a Dios escondido en todo lo que me sucede.

Los imprevistos son llamadas de Dios a seguir sus pasos allí donde me encuentro.